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24 сентября 2021 года 18:19
"Финам" рекомендует покупать акции Sino Biopharmaceutical с целью с целью HKD 8,98
"Финам" рекомендует покупать акции Sino Biopharmaceutical с целевой ценой 8,98 гонконгского доллара (HKD) на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 41,6%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Биофармацевтическая компания Sino Biopharmaceutical располагает диверсифицированной линейкой фармацевтических и биотехнологических препаратов по широкому спектру направлений медицины, имеет благоприятную деловую репутацию в КНР и стабильно выигрывает государственные тендеры на поставку своих лекарственных препаратов. В то же время компания сильно недооценена по отношению к сектору и способна с лихвой отыграть это отставание в перспективе ближайшего года", - отмечает аналитик инвесткомпании Саидова Зарина. Аналитик указывает, что за период с начала текущего года акции Sino Biopharmaceutical находятся в минусе на 15,5% (для сравнения: гонконгский фондовый индекс Hang Seng за аналогичный период теряет 10,0%), несмотря на благоприятную динамику финансовых показателей компании и улучшение ее операционной среды. Неоправданная, на взгляд Саидовой, с фундаментальной точки зрения просадка акций представляет собой удачную возможность для вложений в подешевевший инструмент. Также эксперт отмечает, что в деятельности фармацевтических компаний в КНР за последние годы важную роль играют централизованные государственные закупки. В первой половине 2021г правительство провело третью и четвертую по счету закупки, а по пятой завершилась подача заявок на участие в тендере. Программа госзакупок лекарств становится нормой в Китае, и с ее помощью китайские фармацевтические компании могут ускорить и упростить для себя коммерциализацию новых одобренных препаратов, при этом у компаний - участников госзакупок существенно сокращаются расходы на маркетинг, что дает им больше свободы во вложениях в исследования и разработки. Sino Biopharmaceutical в рамках пятой правительственной закупки выиграла тендеры на поставки 11 лекарственных препаратов, дальнейшее участие компании в государственных тендерах добавит стабильности потокам ее выручки, полагает Саидова. Эксперт обращает внимание на то, что Sino Biopharmaceutical год за годом наращивает вложения в исследования и разработки. В первом полугодии 2021г Sino Biopharmaceutical направила на исследования и разработки 1881,08 млн юаней, что эквивалентно 13,1% ее выручки за тот же период. В 2021-2022 гг. ожидается рост расходов на R&D в среднем на 12% в год. Вложения в R&D приносят плоды - с 2018г компания запустила более 60 новых препаратов, которые принесли более 80% от имевшего место за этот период роста выручки и свыше 40% от общего объема продаж, подчеркивает Саидова. Компания проводит активную политику по обеспечению патентной защиты своих препаратов, за первое полугодие добавила в свой арсенал более полусотни новых патентов, при этом общее число патентов на изобретения у Sino Biopharmaceutical превышает 1 тыс. "Мы ожидаем, что Sino Biopharmaceutical в 2021-2022гг продемонстрирует положительную динамику выручки по всем основным сегментам, при этом наибольший рост могут показать продажи в онкологическом и респираторном сегментах. Запуск дженериков по социально значимым наименованиям западных препаратов в этих сегментах позволит компании упрочить свое положение на соответствующих рынках в Китае. Кроме того, мы возлагаем большие надежды на продажи вакцины CoronaVac, долю в производстве которой имеет Sino Biopharmaceutical", - резюмирует стратег "Финама". Sino Biopharmaceutical - китайская биофармацевтическая компания со штаб-квартирой в Гонконге, ее акции торгуются на Гонконгской бирже. Компания выпускает как продукцию традиционной китайской медицины, так и химические фармацевтические препараты.
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Ключевые слова: КИТАЙ-SINO-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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