Сохраняются риски снижения котировок акций AAR к $28,5-30,5 - BCS Express

Сохраняются риски снижения котировок акций AAR Corp. к уровням $28,5-30,5 в ближайшее время, которые будут интересны для входа в длинные позиции, говорится в комментарии BCS Express.

23 сентября AAR Corp. опубликовала отчет за I квартал финансового 2022 года, закончившийся 31 августа. Результаты оказались лучше ожиданий, констатирует эксперт инвесткомпании Андрей Мамонтов.

Выручка составила $455 млн (+13,5% г/г), лучше ожиданий Уолл-стрит на $15,4 млн.

Прибыль на акцию составила $0,52 (+206% г/г), что выше прогнозируемых $0,49.

Валовая рентабельность увеличилась до 14,2% по сравнению с 12,1% в предыдущем квартале. Увеличение рентабельности связано в первую очередь с сокращением затрат и повышением операционной эффективности, отмечает аналитик.

"С пиков декабря 2019 года цена акций падала на 83%, минимум был установлен в марте 2020 года. Затем сформировался импульс роста на месячном графике, пробивший уровень $30. Долгосрочная картина указывает на цели роста в области $53-57,5 (потенциал +60-73% с текущих цен). На недельном графике основные цели падения выполнены, и появился первый пробой уровня сопротивления $32,5. Однако стоит дождаться отката к рубежу $32,5 для проверки сил покупателей или прохода выше уровня $34,5 для покупок. Еще сохраняются риски снижения чуть глубже к отметкам $28,5-30,5, и если бумаги придут к ним, эта зона будет интересной для наращивания длинных позиций", - указывает Мамонтов.

Медианный таргет аналитиков на 12 месяцев - $49,6, что на 49% выше текущей цены, отмечает аналитик BCS Express.

AAR Corp. предлагает услуги, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом авиационной техники в более чем 20 странах. Основными клиентами являются крупные государственные учреждения, правительства и коммерческая авиация. Компания обслуживает американские и зарубежные, пассажирские и грузовые авиакомпании, операторов деловой авиации, военных заказчиков.

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