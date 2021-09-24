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24 сентября 2021 года 16:00

Рубль днем стабилен к евро и слегка снижается к доллару на фоне ухудшения внешней конъюнктуры

Москва. 24 сентября. Доллар США слегка дорожает, евро относительно стабилен на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

Курс доллара США составил 72,99 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 14,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,52 руб./EUR1, подорожав всего на 1 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 8,6 копейки - до 78,63 рубля. Падение рубля по отношению к доллару более заметное за счет того, что американская валюта 24 сентября дорожает к большинству мировых валюты на рынке Forex в ожидании возможного скорого начала сворачивания стимулирующих программ Федрезервом США.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 25-27 сентября на 28,36 копейки, до 73,0081 руб./$1, и поднял курс евро на 47,83 копейки, до 85,6823 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка дешевеет по отношению к доллару и бивалютной корзине на дневных торгах на фоне снижения интереса глобальных инвесторов к рисковым активам, о чем свидетельствует негативная динамика большинства европейских фондовых индексов, падение фьючерсов на фондовые индикаторы США, а также отрицательная коррекция нефтяных цен. При этом рубль слабо реагирует на новые санкционные инициативы законодателей США.

Давление на мировых инвесторов оказывает ситуация с долговыми проблемами одного из крупнейших китайских застройщиков China Evergrande Group. В четверг ведущее подразделение компании Hengda Real Estate выплатило проценты по внутренним облигациям. Однако в западных СМИ появились сообщения о том, что иностранные держатели облигаций Еvеrgrande пока не получили причитающиеся им выплаты, совокупная сумма которых составляет $83,5 млн. Застройщик может осуществить выплаты позднее: в распоряжении компании есть 30-дневный период отсрочки перед тем, как будет объявлен дефолт.

Беспокойство трейдеров связано главным образом с тем, что, если компания все-таки не сможет осуществить процентные выплаты, иностранные держатели облигаций Evergrande понесут потери. Это поднимет вопрос об их финансовой состоятельности и может привести к тому, что они начнут продавать другие свои активы для привлечения средств. В результате повысится предложение, что скажется на динамике, казалось бы, несвязанных рынков.

В свою очередь цены на нефть перешли к плавному снижению после первоначального роста в начале торгов в пятницу. В центре внимания трейдеров остается ситуация с восстановлением добычи в Мексиканском заливе после урагана "Ида" (на текущий момент не возобновлена работа около 16% нефтедобывающих мощностей в регионе). Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составила $77,17 за баррель, что на 0,1% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $73,1 за баррель, что на 0,27% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Падение курса рубля могло бы быть и более значительным, учитывая вновь вошедшую в новостную повестку тему санкций, однако нацвалюта пока не сильно реагирует на санкционные новости. Так, Палата представителей Конгресса США 23 сентября приняла оборонный бюджет на 2022 год, включив в него поправки, касающиеся новых санкций против газопровода "Северный поток 2", суверенного долга России, а также против ряда российских представителей. Свой вариант оборонного бюджета готовит также Сенат. Законопроекты обеих палат должны быть объединены и после этого поступить на подпись президенту США.

Новые санкционные инициативы американских законодателей запрещают американцам покупать или продавать вновь выпущенные российские суверенные долговые обязательства не только на первичном, но и на вторичном рынках. Распространять запрет предлагается на бумаги, выпущенные через 60 дней после вступления нормы в силу. Причем речь идет как о российских евробондах, так и об ОФЗ.

В настоящее время действуют санкции в отношении первичного размещения российских суверенных облигаций. Так, с 14 июня американским финансовым институтам запрещено участвовать в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях, а также предоставлять кредиты министерству финансов, Центробанку или Фонду национального благосостояния (ФНБ). С этого дня Минфин размещает только ОФЗ новых выпусков, зарегистрированные после вступления санкций в силу. Еще раньше, с 26 августа 2019 года, были введены санкции, запрещающие американским инвесторам покупать суверенные еврооблигации России на первичном рынке.

По словам ведущего аналитика отдела макроэкономического анализа компании "Финам" Анны Зайцевой, "американский доллар имеет существенное преимущество перед единой европейской валютой в виде различий подходов к денежно-кредитной политике со стороны ФРС и ЕЦБ, что будет способствовать его укреплению на среднесрочном горизонте. Так, ФРС уже готовится к сворачиванию программы QE и не исключает повышения ключевой ставки в 2022 году, тогда как ЕЦБ еще долгое время может сохранять "ультрамягкий" подход к ДКП. Как заявила сегодня глава европейского регулятора Кристин Лагард, недавний всплеск инфляции в еврозоне был вызван временными факторами, и в следующем году ожидается ее замедление до 1,7%. Таким образом, инфляционное давление в европейском регионе не столь угрожающее, как в Соединенных Штатах, что дает ЕЦБ пространство для маневра".

"Определенный негатив для рубля связан с возобновлением санкционной риторики - помимо возможных ограничений на покупку ОФЗ на вторичном рынке, в США также обсуждается введение новых санкций против "Северного потока 2". Пока такие действия окончательно не одобрены, но возможность новых ограничений негативно сказывается на российских активах. Однако высокие нефтяные цены и фактор налогового периода оказывают поддержку рублю, который пока не демонстрирует заметного падения", - считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Как отмечает операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов, "эта неделя прошла в обсуждении результатов парламентских выборов в России и без существенных потрясений. Из экономических факторов, которые незначительно повлияли на стоимость мировых валют, можно отметить рост цен на энергоресурсы в преддверии осени и зимы. Одновременно с этим ЦБ РФ выступил с заявлением о сохранении направления ужесточения денежно-кредитной политики. На этом фоне доходности российских облигаций выросли. Вопрос ближайшего будущего - намерения ФРС США в отношении процентных ставок. На фоне ожиданий, что мировые банки будут сворачивать экономические стимулы, доллар может укрепиться. При этом факторами, которые будут оказывать поддержку рублю, могут стать: дальнейший рост цен на нефть, а также налоговые поступления в бюджет от компаний".

Ставки на рынке рублевых краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) слегка снизились в пятницу относительно предыдущего торгового дня, в то время как среднесрочные кредиты (1-6 месяцев) практически не изменились в цене. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась за день на 2 базисных пункта - до 6,93% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась также на 2 базисных пункта - до 7,03% годовых. В свою очередь ставки на срок 1 месяц и 3 месяца не изменились по сравнению с четвергом, составив 7,23% и 7,47% годовых соответственно, а ставка на срок 6 месяцев снизилась на 1 базисный пункт - до 7,58% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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