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24 сентября 2021 года 15:43
Возможно продолжение роста цены нефти в ближайшее время - Saxo Bank
Возможно продолжение роста цены нефти марки Brent в ближайшее время, считают аналитики Saxo Bank. "Котировки нефти собираются закончить повышением пятую неделю подряд; нефть марки Brent торгуется около наивысшего с 2018 года уровня закрытия - и это в день, когда Китай проводит первую распродажу нефти из своих стратегических запасов. По данным WoodMac, на текущем этапе может быть продано от 33 до 82,5 млн баррелей. Однако ограниченное влияние этого мероприятия на цены показывает не только ужесточение рыночной ситуации, но и уверенность рынка в том, что Китай, импортирующий 10 млн баррелей нефти в сутки, со временем выкупит проданное. Помесячный график для нефти марки Brent показывает прорыв вверх нисходящего тренда, считаемого от рекордного максимума 2008 года, а значит, возможен и ещё больший рост", - отмечают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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24 сентября 2021 года 17:51
Акции Accenture интересны для вложений в долгосрочный инвестиционный портфель, считает эксперт BCS Express Никита Покровский. "Бумаги компании хорошо подходят для долгосрочного портфеля. Происходящая в мире трансформация будет способствовать увеличению финансовых показателей Accenture на длинном... читать дальше
.24 сентября 2021 года 17:25
Вероятно повышение волатильности акций Alibaba Group Holding в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". Инвестиционное подразделение китайского гиганта электронной коммерции Alibaba объявило о продаже своего пакета акций в размере 5,01% в... читать дальше
.24 сентября 2021 года 17:06
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.24 сентября 2021 года 16:46
Сохраняются риски снижения котировок акций AAR Corp. к уровням $28,5-30,5 в ближайшее время, которые будут интересны для входа в длинные позиции, говорится в комментарии BCS Express. 23 сентября AAR Corp. опубликовала отчет за I квартал финансового 2022 года, закончившийся 31 августа. Результаты... читать дальше
.24 сентября 2021 года 16:23
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "ММК", "НОВАТЭКа" и "Детского мира" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "ММК" в пятницу сообщил, что Mintha Holding Limited, представляющая интересы контролирующего акционера, Виктора Рашникова, продала 167,6... читать дальше
.24 сентября 2021 года 16:03
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции OraSure Technologies с целью $12,96 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: выше $11,55, потенциальная доходность: 12,21%, стоп-приказ: $10,93, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Чистая прибыль OraSure Technologies... читать дальше
.24 сентября 2021 года 16:00
Москва. 24 сентября. Доллар США слегка дорожает, евро относительно стабилен на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. читать дальше
.24 сентября 2021 года 15:22
Возможен рост индексов Мосбиржи и РТС к уровням 4150 пунктов и 1800 пунктов соответственно на следующей неделе, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российские фондовые индексы Мосбиржи и РТС выглядят готовыми к дальнейшему повышению (4150 пунктов и 1800... читать дальше
.24 сентября 2021 года 15:02
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целью 6400 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9%, стоп-приказ: 5650 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что "Яндекс" в... читать дальше
.24 сентября 2021 года 14:45
"Финам" рекомендует покупать акции Repsol с целевой ценой 12,28 евро за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 17,3%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Repsol достаточно удачно старается балансировать между постепенным переходом к низкоуглеродной... читать дальше
.24 сентября 2021 года 14:25
"Фридом Финанс" рекомендует держать акции Darden Restaurants и повышает целевую цену до $165 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. 23 сентября Darden Restaurants Inc. отчиталась за I квартал 2022 финансового года чистой прибылью в размере $231 млн ($1,75 на акцию) по сравнению с $36... читать дальше
.24 сентября 2021 года 14:00
Вероятность дальнейшего снижения цены золота в IV квартале сохраняется, однако его включение в портфель на долгосрочном горизонте может быть оправданным с целью снижения риска, говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Дмитрия Пучкарева. По мнению аналитика, на III квартал сложилась... читать дальше
.24 сентября 2021 года 13:31
Индекс S&P 500 проведет предстоящие торги, вероятно, в диапазоне 4410-4460 пунктов, отмечается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Накануне индекс S&P 500 протестировал область сопротивления вблизи 4400 пунктов и отскочил наверх, оказавшись выше 50-дневной скользящей средней и... читать дальше
.24 сентября 2021 года 13:10
Рубль будет торговаться в диапазонах 72,5-73,5 руб./$1 и 85-86 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазонах 72,5-73,5 руб./$1 и 85-86 руб./EUR1 на следующей неделе, говорится в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова. "Эта неделя прошла в обсуждении результатов выборов и без... читать дальше
.24 сентября 2021 года 12:47
Дорогая нефть и фактор налогового периода оказывают поддержку рублю в конце недели, сообщается в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Курс USD/RUB в пятницу растет на 0,2% и находится около 73,05 руб./$1. Другие валюты EM с утра также преимущественно слабеют. Определенный негатив для рубля связан... читать дальше
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