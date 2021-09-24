Возможно продолжение роста цены нефти в ближайшее время - Saxo Bank

Возможно продолжение роста цены нефти марки Brent в ближайшее время, считают аналитики Saxo Bank.

"Котировки нефти собираются закончить повышением пятую неделю подряд; нефть марки Brent торгуется около наивысшего с 2018 года уровня закрытия - и это в день, когда Китай проводит первую распродажу нефти из своих стратегических запасов. По данным WoodMac, на текущем этапе может быть продано от 33 до 82,5 млн баррелей. Однако ограниченное влияние этого мероприятия на цены показывает не только ужесточение рыночной ситуации, но и уверенность рынка в том, что Китай, импортирующий 10 млн баррелей нефти в сутки, со временем выкупит проданное. Помесячный график для нефти марки Brent показывает прорыв вверх нисходящего тренда, считаемого от рекордного максимума 2008 года, а значит, возможен и ещё больший рост", - отмечают эксперты.

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