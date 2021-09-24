Возможен рост индексов Мосбиржи и РТС на следующей неделе - "Велес Капитал"

Возможен рост индексов Мосбиржи и РТС к уровням 4150 пунктов и 1800 пунктов соответственно на следующей неделе, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Российские фондовые индексы Мосбиржи и РТС выглядят готовыми к дальнейшему повышению (4150 пунктов и 1800 пунктов соответственно), в то время как рубль на следующей неделе может ощущать некоторое санкционное давление и находится у локальных пиков против доллара и евро (районы 71,50 руб./$1 и 85 руб./EUR1 соответственно), которые могут затруднять укрепление без значимых фундаментальных сигналов. Поддержка российской валюте в то же время может прийти от дальнейшего роста цен на нефть и высокого мирового аппетита к риску. Из корпоративных событий на российском рынке в ближайшую неделю стоит отметить обсуждение дивидендной политики "Энел Россия" на совете директоров в среду, а также закрытие дивидендных реестров "Белуга Групп" и "Распадской" за первое полугодие в четверг", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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