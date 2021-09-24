Риск дальнейшего снижения цены золота в IV квартале сохраняется - BCS Express

Вероятность дальнейшего снижения цены золота в IV квартале сохраняется, однако его включение в портфель на долгосрочном горизонте может быть оправданным с целью снижения риска, говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Дмитрия Пучкарева.

По мнению аналитика, на III квартал сложилась ситуация, когда баланс драйверов для котировок драгоценного металла смещен в сторону продавцов. "Экономика в США восстанавливается, необходимость в QE снижается, а значит снижение инфляции и рост реальных процентных ставок могут стимулировать отток инвесторов из золота. В базовом сценарии взгляд на золото на IV квартал умеренно негативный. Допустим спуск золота к уровню $1650-1700 за унцию", - указывает Пучкарев.

При замедлении роста экономики США и появлении стимулов к более позднему началу Tapering ожидания по золоту улучшатся до нейтральных, считает аналитик. Фактором поддержки здесь выступит то, что в текущие цены золота фактор ужесточения монетарной политики ФРС уже заложен - котировки скорректировались. В этом случае котировки могут продолжить консолидацию вблизи достигнутых отметок, подъема выше отметки $1830 вряд ли стоит ожидать.

"Несмотря на не самые позитивные ожидания по драгоценному металлу на IV квартал, его включение в портфель на долгосрочном горизонте может быть оправданным с целью снижения риска, - указывает Пучкарев. - Один из наиболее интересных способов инвестирования в золото - покупка акций золотодобывающих компаний. Ключевой фактор привлекательности - ценные бумаги, помимо роста цены, генерируют денежный поток за счет дивидендов, в то время как сам по себе металл может принести доход только в случае увеличения курсовой стоимости. Фаворитом в секторе на IV квартал является Polymetal. Акция выглядит чуть привлекательнее "Полюса" за счет более дешевой сравнительной оценки".

Интересной бумагой с повышенным уровнем риска, по мнению эксперта, можно отметить Petropavlovsk. Компания в начале 2021г показывала слабые операционные и финансовые результаты из-за корпоративных проблем, смещения сроков реализации инвестпроектов. В IV квартале топ-менеджмент Petropavlovsk планирует представить новую стратегию развития и новую дивидендную политику. На текущий момент наиболее очевидные негативные драйверы уже отыграны в цене, а потенциал улучшения ситуации не вполне учтен, полагает Пучкарев. При этом нужно отметить, что риски здесь повышенные, так как корпоративный конфликт пока остается на повестке.

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