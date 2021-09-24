Индекс S&P 500 проведет торги пятницы, вероятно, в диапазоне 4410-4460п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящие торги, вероятно, в диапазоне 4410-4460 пунктов, отмечается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Накануне индекс S&P 500 протестировал область сопротивления вблизи 4400 пунктов и отскочил наверх, оказавшись выше 50-дневной скользящей средней и улучшив свои перспективы. RSI вырос до нейтрального уровня и находится около 50, указывая на равновесие сил "быков" и "медведей", - пишут эксперты инвесткомпании.

Они констатируют, что в пятницу мировые фондовые площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Деловая активность в США в сентябре росла самыми медленными темпами за весь год. На взгляд аналитиков, это обусловлено ограниченным предложением на фоне пикового спроса и ожиданиями того, что в третьем квартале экономический рост резко замедлится. Кроме того, инвесторы ожидают постепенного сворачивания программы QE, что снизит приток средств от правительства. Индекс деловой активности в сфере услуг, согласно опросу Markit, упал до минимального за 14 месяцев значения: с 55,1 в августе до 54,4 в сентябре. Индекс деловой активности в производственной сфере в текущем месяце снизился до 60,5 по сравнению с 61,1 в августе.

"Министерство труда вторую неделю подряд сообщает о еженедельном увеличении количества обращений за пособием по безработице, - обращают внимание стратеги "Фридом Финанс". - Среди потенциальных причин роста указываются лесные пожары в Калифорнии, а также последствия урагана "Ида", обусловившие приостановку оффшорной добычи нефти в США. Влияние штамма "дельта" при этом не выглядит значимым. Следует отметить, что, несмотря на рост количества обращений за пособием, рынок труда демонстрирует постепенно восстановление".

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