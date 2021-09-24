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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Дорогая нефть и фактор налогового периода оказывают поддержку рублю - Банк "Санкт-Петербург"
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24 сентября 2021 года 12:47

Дорогая нефть и фактор налогового периода оказывают поддержку рублю - Банк "Санкт-Петербург"

Дорогая нефть и фактор налогового периода оказывают поддержку рублю в конце недели, сообщается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB в пятницу растет на 0,2% и находится около 73,05 руб./$1. Другие валюты EM с утра также преимущественно слабеют. Определенный негатив для рубля связан с возобновлением санкционной риторики - помимо возможных ограничений на покупку ОФЗ на вторичном рынке, в США также обсуждается введение новых санкций против "Северного потока-2". Пока такие действия окончательно не одобрены, но возможность новых ограничений негативно сказывается на российских активах. Впрочем, высокие нефтяные цены и фактор налогового периода продолжают оказывать поддержку рублю. На этом фоне мы не ожидаем, что курс USD/RUB в пятницу сможет приблизиться к 73,5 руб./$1", - пишут аналитики банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


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