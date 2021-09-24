Отток средств нерезидентов из ОФЗ может усилиться в ближайшие дни - Уралсиб

Долговой рынок может пока оставаться под давлением, отток средств нерезидентов из ОФЗ в ближайшие дни способен усилиться, полагают аналитики Уралсиба Ирина Лебедева и Наталия Березина.

Значительное снижение котировок ОФЗ вдоль всей суверенной кривой наблюдалось с самого утра в четверг, потенциально распродажу могли вызвать несколько причин, считают эксперты корпорации.

Во-первых, комментарий ФРС по итогам очередного заседания оказался довольно жестким, и хотя ни о каких конкретных шагах объявлено не было, опасения, что скоро начнется цикл ужесточения денежно-кредитной политики, могли отправить вниз развивающиеся рынки.

Во-вторых, появилась угроза новых санкций США, которые могут затронуть вторичный рынок ОФЗ.

В-третьих, данные по недельной инфляции в РФ вновь разочаровали, годовая инфляция продолжает ускоряться, это может потребовать более значимого повышения ключевой ставки в этом цикле.

"Интересно, что оттока средств нерезидентов из ОФЗ в четверг не было заметно. Рост доходности наблюдался вдоль все суверенной кривой, в среднем он составил 6 б.п., и не осталось ни одного выпуска с фиксированным купоном с доходностью ниже 7%. На дальнем участке доходность приблизилась к 7,5% (два выпуска, ОФЗ 26240 и ОФЗ 26238 с погашением в 2036 году и 2041 году. соответственно, преодолели этот уровень, но торгуются с премией к суверенной кривой). Вновь одним из лидеров по объему торгов был выпуск ОФЗ 26239 с погашением в 2031 году, он потерял вчера 0,33% от номинала, доходность выросла на 5 б.п. - до 7,32%. Также активно торговались ОФЗ 26219 с погашением в 2026 году и ОФЗ 26207 с погашением в 2027 году. Они тоже снизились в цене: выпуск ОФЗ 26219 потерял 0,2% от номинала, и его доходность поднялась до 7,12%, падение же котировок ОФЗ 26207 было менее выраженным, доходность этой бумаги к закрытию выросла до 7,07%", - отмечают Лебедева и Березина.

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