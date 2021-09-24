Рынок акций РФ утром просел на упавших бумагах НОВАТЭКа и ММК, обновила максимум Роснефть

Москва. 24 сентября. Рынок акций РФ утром в пятницу просел на фоне наметившейся коррекции фондовых площадок в Азии и Европе, сдерживающим фактором выступает высокая нефть (Brent торгуется выше $77 за баррель); локомотивом отката выступили лидирующие по оборотам акции "НОВАТЭКа" и "Магнитогорского металлургического комбината" на корпоративных новостях, бумаги "Роснефти" обновили максимум.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 4040,08 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1744,47 пункта (-0,5%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 5,4%.

Доллар стоит 72,97 рубля (+0,12 рубля).

Подешевели акции "ММК" (-5,4%), "НОВАТЭКа" (-3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,6%), Ozon (MOEX: OZON) (-0,6%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,4% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

Американские власти предъявили заместителю председателя правления, главному финансовому директору "НОВАТЭКа" Марку Джетвею обвинение в сокрытии активов в целях уклонения от налогов. Как говорится в сообщении Минюста США, Джетвей арестован, ему угрожают длительные сроки заключения - до 20 лет по самой тяжелой из статей обвинения. По версии налоговиков, в период с 2005-го по 2016 год Джетвей при помощи офшорных схем скрывал принадлежащие ему активы, чтобы не платить налоги.

Mintha Holding Limited, представляющая интересы основного владельца ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" Виктора Рашникова, продает 1,5% акций компании в формате ускоренного формирования книги заявок. Организатором выступает Goldman Sachs. Всего размещается 167 млн 614 тыс. 50 акций ММК, доля Mintha в компании по итогам сделки сократится до 79,76%, а free float вырастет с 18,74% до 20,24%, говорится в сообщении предприятия.

Размещение акций ММК повышает шансы компании вернуться в индекс MSCI Russia в мае 2022 года (в рамках майского полугодового пересмотра индексов), полагает главный стратег "ВТБ Капитала" по рынку акций Илья Питерский.

Аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) также отмечают, что проведение SPO увеличивает free-float, что заметно повышает шансы ММК на возврат в состав индекса MSCI Russia, из которого компанию исключили в ноябре прошлого года. Эту новость стоит рассматривать положительно: вхождение в индекс означает приток средств со стороны пассивных фондов.

Подорожали акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,1%), "Роснефти" (+1%, до 601,55 рубля), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6% и +1% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "Московской Биржи" (+0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу нейтральный: индексы Азии торгуются разнонаправленно (основной пессимизм остается в строительном секторе Китая), сырьевые контракты демонстрируют смешанную динамику (дорожает нефть и проседают металлы).

Днем в Германии выйдут индексы деловых ожиданий, текущей ситуации и делового климата. В США состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, затем выйдет статистика продаж нового жилья за август и вечером - отчет Baker Hughes по активным буровым.

По словам главного аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ в пятницу реализовывает риски небольшой коррекции.

Неплохо выглядят отстававшие ранее в росте акции "Роснефти" - бумаги обновили максимум, вырвавшись из боковика 530-580 руб. Закрепление выше 580 рублей улучшает техническую картину, что в купе с фундаментальной силой и ожиданиями разрешения "Роснефти" экспортировать газ по "Северному потоку 2" позволит бумагам расти дальше.

Бумаги черных металлургов переварили решение правительства отобрать в следующем году у них часть прибыли. Причем, судя по новостям, отберут немного меньше того, что изначально предлагал Минфин. Но самое главное - отложен совсем спорный вопрос о повышении налога на прибыль для компаний, платящих высокие дивиденды.

Настораживает нисходящая динамика акций Сбербанка, что формирует настрой на коррекцию всего рынка вниз. Однако пока все говорит о том, что снижение вряд ли будет глубоким. Техническая картина по индексу МосБиржи пока позитивна и не мешает индикатору попытаться обновить исторический максимум в ближайшее время. От сильной просадки российские акции сдерживает дорогая нефть. На нефтяном рынке явно прослеживается нехватка добывающих мощностей, прежде всего в США. В связи с аномально дорогим газом растет спрос на тяжелые нефтепродукты в качестве замены газа на электростанциях. Не исключено, что котировки нефти Brent при появлении повода достигнут отметки $80 за баррель, откуда можно ждать коррекционного отката, считает Антонов.

По словам директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, инвесторы проигнорировали опасения по поводу долгового кризиса China Evergrande, неопределенности в отношении денежно-кредитной и фискальной политики и продолжающихся дебатов в Вашингтоне по поводу потолка госдолга.

Циклические акции, включая промышленный, энергетический и финансовый секторы, показали на этой неделе лучшие результаты после того, как глава ФРС сумел найти нейтральные формулировки для обозначения постепенного сокращения покупок активов, которое начнется уже в ноябре на фоне улучшения экономического фона. Крупнейший китайский застройщик Evergrande продолжает двигаться к потенциальному дефолту, которого опасаются инвесторы. Компания не выплатила купоны по долларовым облигациям, однако стоит учитывать, что у компании есть 30 дней, чтобы выйти из технического дефолта и совершить платежи.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, перебои с добычей в Мексиканском заливе, позитивная отраслевая статистика от EIA и благоприятный фон на мировых рынках поддержали рост нефти на этой неделе.

На этой неделе около 20% добычи залива или 0,4 млн б/с остается закрыто. Royal Dutch Shell (SPB: RDS.A) уже заявила, что ремонтные работы на одном из ее перевалочных пунктов в регионе продлятся до конца года. Rystad Energy оценивает возможные потери поставок из-за этого в 200-250 тыс. б/с.

Фьючерсы на Brent в пятницу торгуются вблизи максимума с 2018 года. Техническая картина позволяет предположить, что при благоприятном фоне фьючерсы могут сформировать импульс роста в район $80 за баррель на горизонте ближайших дней. Устойчивость высоких цен будет зависеть от того, насколько данные по спросу в октябре будут коррелировать с прогнозами. МЭА ожидает скачка потребления в следующем месяце, который, однако, будет сбалансирован за счет увеличения добычи странами ОПЕК+.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов отмечает, что в пятницу импульс к росту мировых фондовых рынков исчерпался, в Азии динамика смешанная, проседает Европа. Инерционно повышаются цены на нефть Brent после обновления 2-летних максимумов, но под давлением находятся цены на промышленные металлы. Учитывая неплохой рост накануне и дефицит сильных новостей для продолжения роста, можно ожидать усиления склонности к фиксации прибыли игроками, полагает Локтюхов.

В США индексы акций накануне выросли на 1-1,5% на итогах сентябрьского заседания Федрезерва, подъем Dow Jones (+1,5%) и S&P500 (+1,2%) в четверг стал максимальным за два месяца, отмечает MarketWatch.

Федрезерв США по итогам заседания 21-22 сентября ожидаемо не стал менять процентную ставку (0-0,25% годовых) и сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд (в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд).

Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции, что ФРС может объявить о старте сворачивания программы выкупа активов уже на следующем заседании в ноябре, и не исключено завершение программы выкупа активов к середине следующего года. По словам Пауэлла, ФРС "легко" может начать сокращение выкупа активов уже в ноябре в случае сильных данных по рынку труда.

Индекс опережающих экономических показателей Conference Board в августе вырос на 0,9% после июльского роста на 0,8%. Индекс Conference Board показывает ожидаемое развитие экономики страны в ближайшие 3-6 месяцев.

В пятницу в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,8%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,5%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 просели на 0,3-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,5%).

Бумаги Evergrande на бирже Frankfurt Stock Exchange падают на 9,4%. Один из крупнейших акционеров Evergrande сократил долю в компании и заявил о намерении полностью продать ее акции в течение года. Chinese Estates (Holdings) сообщила в четверг, что за последние несколько недель продала на открытом рынке 0,82% акций China Evergrande за 246,5 млн гонконгских долларов ($31,7 млн).

На нефтяном рынке цена Brent находится на $0,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на "Мосбирже" в четверг.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $77,36 за баррель (+0,1% и +1,4% в четверг), ноябрьская цена WTI - $73,29 за баррель (-0,01% и +1,5% накануне).

Поддержку рынку оказывают растущий спрос на топливо и опубликованные ранее на этой неделе данные о сокращении запасов нефти в США, пишет Trading Economics.

Дефицит поставок природного газа в Европе может повлиять на энергетический комплекс в целом в зимний период, пишет Bloomberg. Goldman Sachs ожидает, что это может привести к подъему цен на нефть до $90 за баррель.

Тем временем эксперты Bank of America (BofA) прогнозируют, что добыча нефти в США в следующем году увеличится на 800 тыс. баррелей в сутки (б/с). В этом случае Штаты станут страной с самым быстрым ростом производства нефти вне ОПЕК+, пишет газета Financial Times.

Рост добычи в Штатах скажется на балансе спроса и предложения на мировом рынке, смягчив опасения экспертов, связанные с возможным дефицитом поставок, отмечают в BofA. Эксперты банка, однако, полагают, что даже в случае быстрого наращивания добычи американскими компаниями, цены на нефть останутся выше $70 за баррель в следующем году и могут подняться до $100 за баррель.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+17,7%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+13,5%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+8,6%), ГДР Fix Price (MOEX: FIXP) (+5,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+3%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+2,6%).

Подешевели "префы" ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-5,5%), бумаги ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-3,9%), ГДР EMC (MOEX: GEMC) (-3,7%), акции ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-3,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 20,18 млрд рублей (из них 3,75 млрд рублей пришлось на акции "НОВАТЭКа", 3 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,84 млрд рублей на акции "ММК").