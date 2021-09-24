.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Новость о возможном выходе на рынок онлайн-кинотеатров позитивна для бумаг Ozon - ITI Capital
.
24 сентября 2021 года 11:18
Новость о возможном выходе на рынок онлайн-кинотеатров позитивна для бумаг Ozon - ITI Capital
Новость о возможном выходе на рынок онлайн-кинотеатров позитивна для бумаг Ozon, считают аналитики ITI Capital. "Ozon планирует запускать онлайн-кинотеатр. Компания обсуждает варианты выхода на рынок онлайн-видео с его участниками и рассматривает как запуск white label по партнерской модели, так и поглощение уже работающей платформы. Создание онлайн-кинотеатра может оказаться дорогим, по оценкам участников рынка, проект может обойтись в $100 млн. Среди потенциальных проектов для покупки - IVI (откладывавшего IPO на неопределённый срок) и Megogo, - отмечают эксперты. - Рынок онлайн-кинотеатров набирает обороты, что вызвано ужесточением законодательства в сфере контроля видеоконтента, публикуемого в социальных сетях и повышенным спросом на кино ввиду ограничений, связанных с коронавирусом, формировавших привычку использовать сервисы на условиях подписки". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-OZON-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
24 сентября 2021 года 17:51
Акции Accenture интересны для вложений в долгосрочный инвестиционный портфель, считает эксперт BCS Express Никита Покровский. "Бумаги компании хорошо подходят для долгосрочного портфеля. Происходящая в мире трансформация будет способствовать увеличению финансовых показателей Accenture на длинном... читать дальше
.24 сентября 2021 года 17:25
Вероятно повышение волатильности акций Alibaba Group Holding в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". Инвестиционное подразделение китайского гиганта электронной коммерции Alibaba объявило о продаже своего пакета акций в размере 5,01% в... читать дальше
.24 сентября 2021 года 17:06
"Финам" позитивно оценивает перспективы акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), рекомендуя покупать бумаги на провалах и коррекциях, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Высокая дивидендная доходность бумаг и перспектива возврата в состав MSCI Russia... читать дальше
.24 сентября 2021 года 16:46
Сохраняются риски снижения котировок акций AAR Corp. к уровням $28,5-30,5 в ближайшее время, которые будут интересны для входа в длинные позиции, говорится в комментарии BCS Express. 23 сентября AAR Corp. опубликовала отчет за I квартал финансового 2022 года, закончившийся 31 августа. Результаты... читать дальше
.24 сентября 2021 года 16:23
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "ММК", "НОВАТЭКа" и "Детского мира" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "ММК" в пятницу сообщил, что Mintha Holding Limited, представляющая интересы контролирующего акционера, Виктора Рашникова, продала 167,6... читать дальше
.24 сентября 2021 года 16:03
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции OraSure Technologies с целью $12,96 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: выше $11,55, потенциальная доходность: 12,21%, стоп-приказ: $10,93, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Чистая прибыль OraSure Technologies... читать дальше
.24 сентября 2021 года 16:00
Москва. 24 сентября. Доллар США слегка дорожает, евро относительно стабилен на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. читать дальше
.24 сентября 2021 года 15:43
Возможно продолжение роста цены нефти марки Brent в ближайшее время, считают аналитики Saxo Bank. "Котировки нефти собираются закончить повышением пятую неделю подряд; нефть марки Brent торгуется около наивысшего с 2018 года уровня закрытия - и это в день, когда Китай проводит первую распродажу... читать дальше
.24 сентября 2021 года 15:22
Возможен рост индексов Мосбиржи и РТС к уровням 4150 пунктов и 1800 пунктов соответственно на следующей неделе, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российские фондовые индексы Мосбиржи и РТС выглядят готовыми к дальнейшему повышению (4150 пунктов и 1800... читать дальше
.24 сентября 2021 года 15:02
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целью 6400 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9%, стоп-приказ: 5650 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что "Яндекс" в... читать дальше
.24 сентября 2021 года 14:45
"Финам" рекомендует покупать акции Repsol с целевой ценой 12,28 евро за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 17,3%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Repsol достаточно удачно старается балансировать между постепенным переходом к низкоуглеродной... читать дальше
.24 сентября 2021 года 14:25
"Фридом Финанс" рекомендует держать акции Darden Restaurants и повышает целевую цену до $165 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. 23 сентября Darden Restaurants Inc. отчиталась за I квартал 2022 финансового года чистой прибылью в размере $231 млн ($1,75 на акцию) по сравнению с $36... читать дальше
.24 сентября 2021 года 14:00
Вероятность дальнейшего снижения цены золота в IV квартале сохраняется, однако его включение в портфель на долгосрочном горизонте может быть оправданным с целью снижения риска, говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Дмитрия Пучкарева. По мнению аналитика, на III квартал сложилась... читать дальше
.24 сентября 2021 года 13:31
Индекс S&P 500 проведет предстоящие торги, вероятно, в диапазоне 4410-4460 пунктов, отмечается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Накануне индекс S&P 500 протестировал область сопротивления вблизи 4400 пунктов и отскочил наверх, оказавшись выше 50-дневной скользящей средней и... читать дальше
.24 сентября 2021 года 13:10
Рубль будет торговаться в диапазонах 72,5-73,5 руб./$1 и 85-86 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазонах 72,5-73,5 руб./$1 и 85-86 руб./EUR1 на следующей неделе, говорится в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова. "Эта неделя прошла в обсуждении результатов выборов и без... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.