Цена нефти, вероятно, останется в диапазоне $76-78/барр. в ближайшей перспективе - ПСБ

Цена нефти марки Brent, вероятно, останется в диапазоне $76-78 за баррель в ближайшей перспективе, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

"Котировки нефти Brent продолжают расти 4 день подряд, обновив максимумы с 2018г. Мы считаем такие уровни завышенными, отмечая, что они вызваны в основном краткосрочными факторами (сезон ураганов). Мы выделяем такие факторы риска как постепенное восстановление добычи нефти странами ОПЕК+, рост сланцевой добычи в США, а также опасения по экономике КНР, плюс планы ФРС по сворачиванию стимулов и росту ставки в сл. году. Среднесрочно смотрим консервативно на рынок нефти, но считаем, что позитивный сантимент пока продолжит краткосрочно удерживать котировки Brent в зоне $76-78/барр.", - отмечают аналитики банка.

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