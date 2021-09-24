Цена нефти среднесрочно может вырасти до $79-80/барр. и даже выше - "Велес Капитал"

Котировки нефти марки Brent обладают потенциалом роста к уровням $79-80 за баррель и даже выше в среднесрочной перспективе, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI утром в пятницу растут. Цены на международный сорт обновили пик с 2018 года, при этом еще обладают среднесрочным потенциалом повышения как минимум в район $79-80 за баррель. Котировки американского сорта в связи с ростом нефтедобычи в стране чувствуют себя менее уверенно и находятся у максимума с июля текущего года с ближайшими целями повышения в районе $74-75,50 за баррель. Позитивное влияние на цены оказывают высокой мировой "аппетит" к риску, а также тенденция к ослаблению доллара", - отмечает эксперт инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.