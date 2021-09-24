Рубль будет торговаться в диапазоне 72,5-73,0 руб./$1 в пятницу - "Альфа-Капитал"

Рубль в пятницу, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72,5-73,0 руб./$1 и на уровне 85,3-86,0 руб./EUR1, говорится в комментарии аналитика "Альфа-Капитала" Дениса Бадьянова.

Эксперт напоминает, что 23 сентября российский рубль демонстрировал позитивную динамику к мировым валютам на фоне дорожающей нефти и роста индексов в Азии, Европе и США. На утренних торгах пятницы национальная валюта продолжает умеренно укрепляться: на 8:00 МСК курс доллара составил 72,78 руб. (-5,5 коп.), курс евро - 85,46 руб. (-4,25 коп.). Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent в пятницу выросла на 0,14% и составила $77,36 за баррель, цена октябрьских контрактов на нефть марки WTI увеличилась на 0,03% и составила $73,32 за баррель.

"При условии сохранения внешнего позитива и за счет наступления пика налоговых выплат в бюджет РФ с стороны компаний-экспортеров рубль может продолжить укрепление: национальная валюта в последний день торговой недели может торговаться в диапазоне 72,5-73,0 руб. в паре с долларом и на уровне 85,3-86,0 в паре с европейской валютой", - прогнозирует Бадьянов.

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