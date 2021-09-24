Идея дня: стоит обратить внимание на акции НЛМК и Северстали - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции "НЛМК" и "Северстали" с 16 августа подешевели более чем на 30% к "ММК" - пришло время наращивать в них позиции, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

Аналитики отмечают со ссылкой на Интерфакс, что достигнута договоренность о налогообложении сырьевого сектора. Меры включают акциз на сталь в размере 2,7% и налог на добычу железной руды в размере 4,8%. Налог на добычу фосфатов вырастет в 2-2,5 раза. Вопрос о привязке налога на прибыль к дивидендам и инвестициям сейчас рассматриваться не будет.

"Имея в виду то, что мы все еще не знаем окончательного решения по налогообложению сырьевого сектора, возможным бенефициаром является "РусАл", если производство алюминия не подвергнется существенному изменению налогообложения. Введения акциза на сталь увеличивает налоговую нагрузку на "ММК" сильнее ожиданий. С 16 августа "НЛМК" и "Северсталь" подешевели более чем на 30% к "ММК". Пришло время рассмотреть возможность увеличения позиции в "НЛМК", а также в "Северстали", - пишут эксперты инвестиционной платформы.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.