Индекс Мосбиржи начнет торги в пятницу, скорее всего, нейтрально - "Открытие Брокер"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в пятницу, скорее всего, на нейтральной территории, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Открытие Брокер".

"Внешний фон перед стартом торгов в России в пятницу достаточно нейтральный. Индекс Мосбиржи может открыть торги незначительным отклонением от уровня закрытия накануне. В техническом плане рынок смог вырваться из ситуации, которая способствовала развитию коррекции. На текущий момент индекс Мосбиржи находится выше значения закрытия предыдущей недели. Соответственно, растущая тенденция вновь усилилась. Однако необходимо будет проявить осторожность при возможном движении в сторону 4080 пунктов. Если вновь начнут резко расти объёмы при увеличении волатильности, то следующая коррекционная волна может оказаться сильнее предыдущей", - отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

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