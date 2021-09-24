Индекс Мосбиржи откроет торги пятницы в диапазоне 4040-4065п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в пятницу в диапазоне 4040-4065 пунктов, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с незначительным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 4040-4065 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4030, 4020 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4070, 4080 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона", - прогнозирует эксперт.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает Манжос. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по его мнению, способна оказать публикация августовской статистики по продажам на рынке нового жилья в США (17:00 МСК).

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