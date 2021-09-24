Утренние прогнозы: незначительные отклонения

Аналитики предполагают нейтральное начало фондовых торгов в России в пятницу. При этом возможность достижения индексом Мосбиржи новых максимумов в ближайшее время, по их мнению, остается.

BCS Express (Василий Карпунин): "По индексу Мосбиржи по-прежнему остаются шансы для достижения новых рекордных отметок. В качестве следующей цели можно выделить уровень 4110 пунктов. При этом открытие торгов в пятницу может быть нейтральным, учитывая внешний фон".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с незначительным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 4040-4065 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4030, 4020 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4070, 4080 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в пятницу достаточно нейтральный. Индекс Мосбиржи может открыть торги незначительным отклонением от уровня закрытия накануне. В техническом плане рынок смог вырваться из ситуации, которая способствовала развитию коррекции. На текущий момент индекс Мосбиржи находится выше значения закрытия предыдущей недели. Соответственно, растущая тенденция вновь усилилась. Однако необходимо будет проявить осторожность при возможном движении в сторону 4080 пунктов. Если вновь начнут резко расти объёмы при увеличении волатильности, то следующая коррекционная волна может оказаться сильнее предыдущей".

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Высокие цены на энергоносители, по нашему мнению, способны подтолкнуть индекс Мосбиржи к тестированию исторических максимумов - диапазон 4070-4100 пунктов, однако ухудшение внешнего фона вряд ли позволит индексу закрепиться в нем в пятницу".