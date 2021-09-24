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24 сентября 2021 года 09:27

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 24 сентября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили уверенным ростом вторые торги подряд на итогах сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Американский ЦБ сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, как и ожидалось. Также он сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд. При этом в сообщении Федрезерва отмечалось, что в скором времени может потребоваться сокращение объемов выкупа активов.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что о старте сворачивания программы количественного смягчения может быть объявлено уже на следующем заседании, которое пройдет 2-3 ноября. Более того, он отметил, что ЦБ "легко" может начать сокращать выкуп активов в ноябре в случае поступления сильных данных по рынку труда. Пауэлл не исключил, что программа выкупа активов может быть завершена к середине 2022 года.

Опубликованный по итогам заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав Федеральных резервных банков - показал, что 9 из 18 руководителей ЦБ ожидают повышения базовой ставки в 2022 году. Причем трое из них полагают, что она будет увеличена дважды. В июне этого года, когда был опубликован предыдущий dot plot, повышения ставки в следующем году ожидали лишь семеро.

Вместе с тем фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов в пятницу, исключение составляет японский фондовый рынок. Давление на биржи в регионе оказывают сохраняющиеся опасения по поводу проблем китайского застройщика China Evergrande Group. Японский Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 2,1%. Шанхайский индекс Shanghai Composite к 8:23 МСК опустился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - 0,12%. Бумаги Evergrande падают на 9,7%. Один из крупнейших акционеров Evergrande сократил долю в компании и заявил о намерении полностью продать ее акции в течение года. Южнокорейский Kospi к 8:22 МСК снизился на 0,17%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:24 МСК опустился на 0,4%.

В свою очередь цены на нефть умеренно повышаются в ходе торгов в пятницу, при этом фьючерсы на WTI находятся на максимуме со 2 августа. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК составила $77,44 за баррель, что на 0,25% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 1,4% - до $77,25 за баррель, максимального уровня с середины июля. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $73,38 за баррель, что всего на 0,11% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 1,5% - до $73,30 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку оказывают растущий спрос на топливо и опубликованные ранее на этой неделе данные о сокращении запасов нефти в США. Также в центре внимания трейдеров остается ситуация с восстановлением добычи в Мексиканском заливе после урагана "Ида". На текущий момент не восстановлена работа около 16% нефтедобывающих мощностей в регионе. Дополнительным драйвером роста цен на нефть является дефицит поставок природного газа, в частности в Европе, который может повлиять на энергетический комплекс в целом в зимний период. Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. ожидает, что это может привести к подъему цен на нефть до $90 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,4 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,474 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,8 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 23 сентября снизился на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,06 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,03%, опустившись до 726,14 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Росбанк-002Р-04" (+0,19%), "РЖД-28" (+0,14%) и "Транснефть-001P-09" (+0,1%), а в лидерах снижения - облигации "Европлан-001P-02" (-0,4%), "Тинькофф Банк-001P-03R" (-0,25%) и "Татнефть-001Р-01" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN) завершил размещение 3-летних облигаций серии БО-П09 объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок проходил с 10:00 МСК 17 сентября до 15:00 МСК 21 сентября, ставка 1-го купона по итогам маркетинга была установлена в размере в размере 8,02% годовых.

ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" (СОПФ "Инфраструктурные облигации") завершило размещение дебютных облигаций объемом 10 млрд рублей с поручительством "ДОМ.РФ". Сбор заявок на облигации прошел 21 сентября, ставка 1-го купона по итогам маркетинга была установлена в размере 8% годовых. Дата погашения выпуска - 15 ноября 2024 года, купоны полугодовые с фиксированными выплатами 15 ноября и 15 мая.

МФК "Займер" завершил размещение 3-летних облигаций 3-й серии объемом 500 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,7% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 19-го купона каждый купонный период будет погашаться по 5,55% от номинала, еще 5,65% от номинала будет погашено в дату окончания 36-го купона. Выпуск размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

ПКБ ("Первое коллекторское бюро") установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-02 со сроком обращения 4 года объемом до 1,5 млрд рублей на уровне 10,75% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 11,19% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 22 сентября. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинальной стоимости будет гаситься в дату выплаты купона начиная с 7-го купона. Техразмещение запланировано на 24 сентября.

Экспобанк установил финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей на уровне 9% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 9,31% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 23 сентября. Техразмещение запланировано на 27 сентября. "Мосбиржа" 10 сентября зарегистрировала программу облигаций Экспобанка серии 001Р объемом до 50 млрд рублей. Программа бессрочная, облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "Интерлизинг" установил финальный ориентир 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 9,9% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату окончания 7-11-го купонных периодов будет погашено по 16,5% от номинала и еще 17,5% номинала будет погашено в дату окончания 12-го купонного периода. Купоны квартальные. В результате дюрация выпуска составит 2,2 года. Сбор заявок на облигации прошел 23 сентября. Техразмещение запланировано на 28 сентября. Бонды будут размещены в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 50 млрд рублей. Программа бессрочная, максимальный срок обращения облигаций, размещенных в рамках программы, составляет 10 лет.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 34-37-го купонов облигаций серии А25 в размере 7,55% годовых. Эмитент разместил облигации с госгарантией серии А25 на 6 млрд рублей в апреле 2013 года. По облигациям выплачиваются квартальные купоны. Ставка текущего купона - 6,23% годовых. Бонды погашаются частями: 20% от номинала погашается 1 октября 2023 года, 30% от номинала - 1 октября 2024 года, 50% от номинала - 1 октября 2026 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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