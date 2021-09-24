Котировки нефти могут подняться до $80/барр. - "Алор Брокер"

Котировки нефти марки Brent могут подняться до уровня $80 за баррель при появлении подходящего повода для роста, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"На рынке "черного золота" явно прослеживается нехватка добывающих мощностей, прежде всего в США. В связи с аномально дорогим газом растет спрос на тяжелые нефтепродукты как замену газа на электростанциях. Не исключено, что котировки нефти марки Brent при появлении повода достигнут отметки $80 за баррель, откуда можно ждать коррекционного отката", - отмечает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

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