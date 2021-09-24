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24 сентября 2021 года 09:12
Котировки нефти могут подняться до $80/барр. - "Алор Брокер"
Котировки нефти марки Brent могут подняться до уровня $80 за баррель при появлении подходящего повода для роста, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер". "На рынке "черного золота" явно прослеживается нехватка добывающих мощностей, прежде всего в США. В связи с аномально дорогим газом растет спрос на тяжелые нефтепродукты как замену газа на электростанциях. Не исключено, что котировки нефти марки Brent при появлении повода достигнут отметки $80 за баррель, откуда можно ждать коррекционного отката", - отмечает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 24 сентября в фокусе будут макростатистика и выступления представителей ФРС: - индекс делового климата Ifo по Германии за сентябрь (11:00... читать дальше
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.23 сентября 2021 года 18:31
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Qualcomm Inc. с прогнозной ценой $170 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28%, стоп-приказ: $125, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики напоминают, что выручка... читать дальше
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