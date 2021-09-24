Вероятно нейтральное начало торгов индекса Мосбиржи в пятницу - BCS Express

Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в пятницу на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"По индексу Мосбиржи по-прежнему остаются шансы для достижения новых рекордных отметок. В качестве следующей цели можно выделить уровень 4110 пунктов. При этом открытие торгов в пятницу может быть нейтральным, учитывая внешний фон, - отмечает аналитик инвесткомпании. - Подъем последних дней главным образом обеспечивают топовые "голубые фишки", а второй эшелон отстает. Так, соотношение индекса "голубых фишек" и индекса акций средней и малой капитализации в четверг поднялось до максимального уровня за полтора года".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.