Brent - $77,34 за баррель

Американские фондовые индексы завершили уверенным ростом торги в четверг. Фондовые индексы стран АТР преимущественно снижаются в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть умеренно повышаются в ходе торгов в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили уверенным ростом вторые торги подряд на итогах сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Подъем Dow Jones и Standard & Poor's 500 в четверг стал максимальным за два месяца, отмечает MarketWatch.

Американский ЦБ сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, как и ожидалось. Также он сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд. При этом в сообщении Федрезерва отмечалось, что в скором времени может потребоваться сокращение объемов выкупа активов.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что о старте сворачивания программы количественного смягчения может быть объявлено уже на следующем заседании, которое пройдет 2-3 ноября. Более того, он отметил, что ЦБ "легко" может начать сокращать выкуп активов в ноябре в случае поступления сильных данных по рынку труда.

Пауэлл не исключил, что программа выкупа активов может быть завершена к середине 2022 года.

Опубликованный по итогам заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав Федеральных резервных банков - показал, что 9 из 18 руководителей ЦБ ожидают повышения базовой ставки в 2022 году. Причем трое из них полагают, что она будет увеличена дважды. В июне этого года, когда был опубликован предыдущий dot plot, повышения ставки в следующем году ожидали лишь семеро.

Индекс опережающих экономических показателей США в августе вырос на 0,9%, сообщила в четверг исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот показатель. В июле подъем составлял 0,8%. Индекс Conference Board показывает ожидаемое развитие экономики страны в ближайшие 3-6 месяцев. Он рассчитывается на основе десяти основных экономических показателей, семь из которых известны еще до публикации индикатора.

Котировки акций News Corp. (SPB: NWS) за день выросли на 3,9% на новости о том, что медиакомпания запускает новую программу выкупа акций объемом $1 млрд.

Бумаги Salesforce.com Inc. (SPB: CRM) подорожали на 7,2% после того, как разработчик программного обеспечения улучшил прогноз финансовых показателей на текущий год.

Стоимость Blackberry Ltd. взлетела почти на 11%. Компания, которая специализируется на кибербезопасности и интернете вещей, во втором финквартале увеличила чистый убыток до $144 млн, или 25 центов на акцию, по сравнению с $23 млн, или 4 цента на акцию, за тот же период годом ранее. Между тем скорректированный убыток уменьшился до 6 центов с 10 центов на акцию и оказался лучше среднего прогноза аналитиков в 8 центов.

Цена бумаг General Electric Co. (SPB: GE) повысилась на 4,5%. Компания объявила о покупке BK Medical, одного из лидеров в области высокотехнологичной хирургической визуализации, за $1,45 млрд у инвестфирмы Altaris Capital Partners.

Акции Dell Technologies Inc. подорожали на 3,5%. Производитель компьютеров и программного обеспечения планирует новую программу обратного выкупа акций объемом $5 млрд начиная с ноября. Также компания сообщила о намерении начать выплату квартальных дивидендов в первом квартале 2023 финансового года.

Капитализация Darden Restaurants (SPB: DRI) Inc. повысилась на 6,1% после того, как владелец сетевых ресторанов опубликовал сильную квартальную отчетность и объявил о программе buyback на сумму $750 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг вырос на 506,5 пункта (1,48%) - до 34764,82 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось за день на 53,34 пункта (1,21%), составив 4448,98 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов прибавил 155,4 пункта (1,04%) и достиг 15052,24 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в ходе торгов в пятницу, исключение составляет японский фондовый рынок.

Давление на биржи в регионе оказывают сохраняющиеся опасения по поводу проблем китайского застройщика China Evergrande Group.

Японский Nikkei 225 к 8:15 МСК вырос на 2,03%.

Потребительские цены в Японии в августе уменьшились на 0,4% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Аналитики в среднем ожидали сокращения на 0,1%, по данным Trading Economics.

Снижение цен отмечено по итогам одиннадцатого месяца подряд, что связано с сокращением объемов потребления в Японии из-за продолжающейся пандемии COVID-19. При этом темпы снижения цен ускорились по сравнению с 0,3% в июле.

В лидерах подъема находятся акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+9,8%), Nippon Yusen K.K. (+7,57%) и Olympus Corp. (+6,59%).

Цена бумаг ведущих японских автопроизводителей Honda Motor Co. Ltd., Toyota Motor Corp. и Mazda Motor Corp. увеличивается на 3,8%, 2,5% и 3,4% соответственно.

Шанхайский индекс Shanghai Composite к 8:23 МСК опустился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - 0,12%.

Бумаги Evergrande падают на 9,7%.

Один из крупнейших акционеров Evergrande сократил долю в компании и заявил о намерении полностью продать ее акции в течение года. Chinese Estates (Holdings) Ltd. сообщила в четверг, что за последние несколько недель продала на открытом рынке 0,82% акций China Evergrande за 246,5 млн гонконгских долларов ($31,7 млн).

В лидерах падения в Гонконге также находятся акции Xinyi Glass Holdings Ltd. (-6,14%), CITIC Ltd. (-4,32%) и Li Ning Co. Ltd. (-3,73%).

Южнокорейский Kospi к 8:22 МСК снизился на 0,17%.

Акции ведущих корейских автопроизводителей Hyundai Motor Co. и Kia Corp. падают на 1,2% и 1,8% соответственно. Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшается на 0,1%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. - на 0,95%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:24 МСК опустился на 0,4%.

Котировки акций горнодобывающей BHP Group Ltd. снижаются на1,8%, в то время как бумаги ее конкурента Rio Tinto Ltd. прибавляют 0,2%.

Цены на нефть умеренно повышаются в ходе торгов в пятницу, при этом фьючерсы на WTI находятся на максимуме со 2 августа.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:53 МСК составляет $77,34 за баррель, что на $0,09 (0,12%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,06 (1,4%) - до $77,25 за баррель, максимального уровня с середины июля.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $73,32 за баррель, что на $0,02 (0,03%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $1,07 (1,5%) - до $73,30 за баррель.

Поддержку рынку оказывают растущий спрос на топливо и опубликованные ранее на этой неделе данные о сокращении запасов нефти в США, пишет Trading Economics.

Также в центре внимания трейдеров остается ситуация с восстановлением добычи в Мексиканском заливе после урагана "Ида". На текущий момент не восстановлена работа около 16% нефтедобывающих мощностей в регионе.

Дополнительным драйвером роста цен на нефть является дефицит поставок природного газа, в частности в Европе, который может повлиять на энергетический комплекс в целом в зимний период, пишет Bloomberg. Goldman Sachs Group Inc. ожидает, что это может привести к подъему цен на нефть до $90 за баррель.

Тем временем эксперты Bank of America (BofA) прогнозируют, что добыча нефти в США в следующем году увеличится на 800 тыс. баррелей в сутки (б/с). В этом случае Штаты станут страной с самым быстрым ростом производства нефти вне ОПЕК+, пишет газета Financial Times.

Рост добычи в Штатах скажется на балансе спроса и предложения на мировом рынке, смягчив опасения экспертов, связанные с возможным дефицитом поставок, отмечают в BofA. Эксперты банка, однако, полагают, что даже в случае быстрого наращивания добычи американскими компаниями, цены на нефть останутся выше $70 за баррель в следующем году и могут подняться до $100 за баррель.