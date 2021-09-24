Рубль слегка подрастет к доллару и евро в пятницу утром на внешнем позитиве

Москва. 24 сентября. Доллар США и евро незначительно снижаются на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль укрепляется к бивалютной на фоне позитивной динамике внешних рынков и слегка дорожающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,76-72,85 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,7875 руб./$1 (-5,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 85,4675 руб./EUR1 (-4,25 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 4,94 коп. к уровню закрытия 23 сентября, до 78,49 рубля.

Доллар при этом оказался на 6,3 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 26,35 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно растет к доллару и евро на старте торгов 24 сентября на фоне позитивных внешних сигналов. Поддержку нацвалюте оказывает незначительный рост нефтяных котировок, а также позитивная динамика на мировых рынках капитала. При этом рубль по-прежнему не реагирует на новые санкционные инициативы американских законодателей.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $77,36 за баррель, что на 0,14% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $73,32 за баррель, что на 0,03% выше уровня на закрытие рынка 23 сентября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют положительную динамику: японский Nikkei 225 растет на 1,99%, китайский CSI300 - на 0,53%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,03%.

Американские фондовые индексы завершили уверенным ростом вторые торги подряд на итогах сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Американский ЦБ сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, как и ожидалось. Также он сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд. При этом в сообщении Федрезерва отмечалось, что в скором времени может потребоваться сокращение объемов выкупа активов.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что о старте сворачивания программы количественного смягчения может быть объявлено уже на следующем заседании, которое пройдет 2-3 ноября. Более того, он отметил, что ЦБ "легко" может начать сокращать выкуп активов в ноябре в случае поступления сильных данных по рынку труда. Пауэлл не исключил, что программа выкупа активов может быть завершена к середине 2022 года.

Опубликованный по итогам заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав Федеральных резервных банков - показал, что 9 из 18 руководителей ЦБ ожидают повышения базовой ставки в 2022 году. Причем трое из них полагают, что она будет увеличена дважды. В июне этого года, когда был опубликован предыдущий dot plot, повышения ставки в следующем году ожидали лишь семеро.

Индекс опережающих экономических показателей США в августе вырос на 0,9%, сообщила в четверг исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот показатель. В июле подъем составлял 0,8%. Индекс Conference Board показывает ожидаемое развитие экономики страны в ближайшие 3-6 месяцев.