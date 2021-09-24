.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль слегка подрастет к доллару и евро в пятницу утром на внешнем позитиве
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в августе в России замедлился до 4,7%
В августе рост промпроизводства в РФ замедлился до 4,7% после 7,2% в июле, сообщил Росстат. По отношению к августу" доковидного" 2019 года показатель вырос на 0,5%.
 
Инфляция в РФ в базовом сценарии ожидается в 5,8%, но есть риски превышения прогноза - Решетников
Инфляция в РФ в базовом сценарии прогноза ожидается на уровне 5,8%, но есть риски выхода показателя за эти рамки, прокомментировал журналистам текущий прогноз по инфляции глава Минэкономразвития Максим Решетников. "У нас действительно в прогнозе...
 
Банки резко нарастили выдачу кредитов населению
В России выдача кредитов населению выросла на 19,6% с июля по середину сентября 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., сообщил "Известиям" гендиректор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин. Лидером повышения стали необеспеченные ссуды,...
 
ФНС разработала для малого бизнеса новый налоговый режим
Федеральная налоговая служба разработала законопроект о новом налоговом режиме для малого бизнеса. Согласно законопроекту, новый режим предназначен для организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП) на упрощенной системе налогообложения (УСН),...
 
24 сентября 2021 года 08:30

Рубль слегка подрастет к доллару и евро в пятницу утром на внешнем позитиве

Москва. 24 сентября. Доллар США и евро незначительно снижаются на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль укрепляется к бивалютной на фоне позитивной динамике внешних рынков и слегка дорожающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,76-72,85 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,7875 руб./$1 (-5,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 85,4675 руб./EUR1 (-4,25 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 4,94 коп. к уровню закрытия 23 сентября, до 78,49 рубля.

Доллар при этом оказался на 6,3 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 26,35 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно растет к доллару и евро на старте торгов 24 сентября на фоне позитивных внешних сигналов. Поддержку нацвалюте оказывает незначительный рост нефтяных котировок, а также позитивная динамика на мировых рынках капитала. При этом рубль по-прежнему не реагирует на новые санкционные инициативы американских законодателей.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $77,36 за баррель, что на 0,14% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $73,32 за баррель, что на 0,03% выше уровня на закрытие рынка 23 сентября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют положительную динамику: японский Nikkei 225 растет на 1,99%, китайский CSI300 - на 0,53%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,03%.

Американские фондовые индексы завершили уверенным ростом вторые торги подряд на итогах сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Американский ЦБ сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, как и ожидалось. Также он сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд. При этом в сообщении Федрезерва отмечалось, что в скором времени может потребоваться сокращение объемов выкупа активов.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что о старте сворачивания программы количественного смягчения может быть объявлено уже на следующем заседании, которое пройдет 2-3 ноября. Более того, он отметил, что ЦБ "легко" может начать сокращать выкуп активов в ноябре в случае поступления сильных данных по рынку труда. Пауэлл не исключил, что программа выкупа активов может быть завершена к середине 2022 года.

Опубликованный по итогам заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав Федеральных резервных банков - показал, что 9 из 18 руководителей ЦБ ожидают повышения базовой ставки в 2022 году. Причем трое из них полагают, что она будет увеличена дважды. В июне этого года, когда был опубликован предыдущий dot plot, повышения ставки в следующем году ожидали лишь семеро.

Индекс опережающих экономических показателей США в августе вырос на 0,9%, сообщила в четверг исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот показатель. В июле подъем составлял 0,8%. Индекс Conference Board показывает ожидаемое развитие экономики страны в ближайшие 3-6 месяцев.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
24 сентября 2021 года 09:33
Индекс Мосбиржи откроет торги пятницы в диапазоне 4040-4065п - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в пятницу в диапазоне 4040-4065 пунктов, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с незначительным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 4040-4065 пунктов. В качестве...    читать дальше
.
24 сентября 2021 года 09:27
Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики
Москва. 24 сентября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
24 сентября 2021 года 09:23
Возможен рост цены нефти до $80/барр. в ближайшие дни - BCS Express
Возможен рост цены нефти марки Brent до уровня $80 за баррель на горизонте ближайших дней при благоприятном фоне, полагает эксперт BCS Express Игорь Галактионов. "Фьючерсы на нефть марки Brent с утра пятницы торгуются вблизи максимума с 2018 года. Техническая картина позволяет предположить, что...    читать дальше
.
24 сентября 2021 года 09:12
Brent - $77,34 за баррель
Американские фондовые индексы завершили уверенным ростом торги в четверг. Фондовые индексы стран АТР преимущественно снижаются в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть умеренно повышаются в ходе торгов в пятницу.    читать дальше
.
24 сентября 2021 года 09:12
Котировки нефти могут подняться до $80/барр. - "Алор Брокер"
Котировки нефти марки Brent могут подняться до уровня $80 за баррель при появлении подходящего повода для роста, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер". "На рынке "черного золота" явно прослеживается нехватка добывающих мощностей, прежде всего в США. В связи с аномально...    читать дальше
.
24 сентября 2021 года 09:03
Вероятно нейтральное начало торгов индекса Мосбиржи в пятницу - BCS Express
Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в пятницу на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "По индексу Мосбиржи по-прежнему остаются шансы для достижения новых рекордных отметок. В качестве следующей цели можно выделить уровень...    читать дальше
.
23 сентября 2021 года 19:35
Рынок акций РФ вырос вслед за миром после итогов заседания Федрезерва, индекс Мосбиржи превысил 4050п
Москва. 23 сентября. Рынок акций РФ в четверг вырос вслед за мировыми площадками и нефтью (Brent превысила $77 за баррель) после заседания Федрезерва США, хотя в течение дня отмечалась локальная коррекционная просадка; индекс Мосбиржи в итоге превысил 4050 пунктов, при этом в лидерах роста выступили бумаги "Магнита", а тормозили подъем просевшие бумаги Сбербанка.    читать дальше
.
23 сентября 2021 года 19:30
Рубль вечером немного сократил темпы роста к доллару и евро в условиях фиксации прибыли
Москва. 23 сентября. Доллар и евро отыграли часть потерь первой половины дня, но продолжают дешеветь на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине более умеренными темпами из-за фиксации прибыли после уверенного роста в ходе дневных торгов.    читать дальше
.
23 сентября 2021 года 19:05
Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 24 сентября в фокусе будут макростатистика и выступления представителей ФРС: - индекс делового климата Ifo по Германии за сентябрь (11:00...    читать дальше
.
23 сентября 2021 года 19:00
Цены евробондов РФ в четверг снизились вслед за UST, упавшими после заседания ФРС США
Москва. 23 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали умеренное снижение вслед за отрицательной динамикой цен базовых активов - американских казначейских обязательств (US Treasuries), сформировавшейся после состоявшегося накануне заседания ФРС США. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными.    читать дальше
.
23 сентября 2021 года 18:55
Рубль слабо реагирует на перспективы введения новых санкций со стороны США - "Альфа-Капитал"
Рубль слабо реагирует на перспективы введения новых санкций со стороны США в отношении первичного и вторичного рынка ОФЗ, отмечается в комментарии "Альфа-Капитала". "23 сентября российский рубль укрепляется к доллару и евро на внешнем позитиве после заседания ФРС, спросу на рисковые активы и...    читать дальше
.
23 сентября 2021 года 18:31
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Qualcomm с целью $170
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Qualcomm Inc. с прогнозной ценой $170 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28%, стоп-приказ: $125, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики напоминают, что выручка...    читать дальше
.
23 сентября 2021 года 18:03
Цена акций Take-Two Interactive вблизи $135 интересна для открытия длинных позиций - BCS Express
Цена акций Take-Two Interactive Software на уровне около $135 интересна инвесторам для открытия длинных позиций, считает эксперт BCS Express Андрей Мамонтов. "Бумаги сейчас торгуются на 32% ниже февральского максимума. За счет пробоя уровня $169 в августе, был сломлен сценарий продолжения роста....    читать дальше
.
23 сентября 2021 года 17:41
"Финам" рекомендует покупать акции Check Point с прогнозной ценой $135,8
"Финам" рекомендует покупать акции Check Point с прогнозной ценой $135,8 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста около 18,5% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Мы позитивно оцениваем перспективы бизнеса Check Point. Ожидаем...    читать дальше
.
23 сентября 2021 года 17:21
"Финам" рекомендует покупать акции Horizon Therapeutics с прогнозной ценой $154,03
"Финам" рекомендует покупать акции Horizon Therapeutics с прогнозной ценой $154,03 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 42,4% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Horizon Therapeutics не первый год впечатляет инвесторов...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.