Рынок акций РФ вырос вслед за миром после итогов заседания Федрезерва, индекс Мосбиржи превысил 4050п

Москва. 23 сентября. Рынок акций РФ в четверг вырос вслед за мировыми площадками и нефтью (Brent превысила $77 за баррель) после заседания Федрезерва США, хотя в течение дня отмечалась локальная коррекционная просадка; индекс Мосбиржи в итоге превысил 4050 пунктов, при этом в лидерах роста выступили бумаги "Магнита", а тормозили подъем просевшие бумаги Сбербанка.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 4052,14 пункта (+0,5%, днем индекс проседал в район 4020 пунктов), индекс РТС - 1753,21 пункта (+0,3%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 5,2%.

Доллар просел до 72,82 рубля (-0,15 рубля).

К умеренно негативным новостям можно отнести известие, что Комитет по процедурным вопросам Палаты представителей Конгресса США одобрил поправку к проекту оборонного бюджета на 2022 финансовый год, рекомендующую рассмотреть введение санкций против 35 видных представителей российских властей и бизнесменов, которые, по мнению комитета, имеют отношение к нарушению прав человека.

Кроме того, конгрессмен от Демократической партии США Брэд Шерман внес поправку в оборонный бюджет на 2022 год, которая, в частности, предлагает ввести санкции, запрещающие американцам покупать или продавать вновь выпущенные российские суверенные долговые обязательства не только на первичном, но и на вторичном рынках. Распространить запрет предлагается на бумаги, выпущенные через 60 дней после вступления нормы в силу. Причем речь идет как о российских евробондах, так и об ОФЗ.

Подорожали в четверг акции "Магнита" (+5,2%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+2,1%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,4%), "Газпрома" (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), "Московской биржи" (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,3%), акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%).

HSBC повысил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнита" с "держать" до "покупать", сообщило агентство Bloomberg. Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, составляет $18,5 за штуку.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), Сбербанка (-0,4% и -0,1% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%).

По словам трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, инвесторы с оптимизмом восприняли намерения ФРС начать сворачивание программы выкупа активов в среднесрочной перспективе, а выходящие слабые данные по восстановлению экономики могут отодвинуть эти действия на неопределенное время.

Между тем, ситуация с возможным дефолтом китайского девелопера Evergrande развивается не по самому лучшему сценарию. Власти КНР рекомендовали государственным органам готовиться к банкротству застройщика и предотвращать массовые беспорядки и социальные волнения, а одно из подразделений компании перестало платить зарплату сотрудникам.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, желание зафиксировать прибыль мешает российскому рынку акций устойчиво расти.

Днем индексы уходили в "минус" на фоне фиксации прибыли после рывка в предыдущий торговый день. В Великобритании разорились две розничные компании, поставляющие газ потребителям, в США Палата представителей проголосовала за санкции против российского госдолга на вторичном рынке (после одобрения оборонного бюджета в палате представителей законопроект направится в Сенат, а затем на подпись президенту США). Инфляция в России продолжает ускоряться, что повышает вероятность очередного повышения ставки на октябрьском заседании ЦБ РФ, а это уже создание альтернативы рынку акций в виде высокодоходных облигаций и депозитов.

Европейские рынки выросли третий день подряд. Повышение прогноза повышения ставки ФРС в 2022 году пока не пугает инвесторов, поскольку председатель Джером Пауэлл пока продолжает говорить об отсутствии условий для начала сокращения покупки облигаций. Конечно, он подчеркнул, что о начале процесса может быть объявлено на ноябрьском заседании, или на последующих, однако это означает, что ФРС не собирается торопиться.

China Evergrande заявила, что решила ситуацию с погашением текущих платежей по долгу, однако бумаги группы продолжили падение на бирже во Франкфурте.

Предварительное значение сводного индикатора деловой активности еврозоны снизилось в сентябре до 56,1 пункта при ожиданиях снижения до 58,8 пункта. В какой-то мере это может служить сигналом для ЕЦБ, что время сокращения стимулов еще не пришло. Банк Англии, столкнувшийся с ускорением инфляции в августе, также не торопится сворачивать стимулы. На заседании 23 сентября ставка была сохранена на уровне 0,1%, как и размер программы выкупа активов. Сводный индикатор деловой активности Великобритании снизился в сентябре до 54,1 пункта с 54,8 пункта в августе.

Высокие цены на газ в Европе заставили Еврокомиссию начать поиск выхода из сложившейся ситуации. В Великобритании еще два поставщика газа и электричества оказались на грани развала. Avro Energy и Green, обслуживающие почти 830 тыс. домохозяйств, ушли с энергетического рынка. Компании не смогли преодолеть проблемы кассового разрыва в условиях высоких цен на газ, которые они не смогли переложить на плечи клиентов.

С наступлением отопительного сезона можно ожидать роста спроса на дистилляты, а именно топочный мазут, как со стороны физических лиц, так и бизнеса, как в Европе, так и США. Член Еврокомиссии Кадри Симсон, курирующая вопросы энергетики, поручила министрам Евросоюза разработать предложения по преодолению проблемы дефицита газа. При этом стоит отметить, что попытки обвинить "Газпром" (MOEX: GAZP) в преднамеренном сокращении поставок пока не находят широкого отклика. По сути, любая критика в этом направлении наталкивается на вполне логичную стену - "Северный поток 2", против которого ведется ожесточенная борьба уже не один год.

Если же говорить о нефти, то поддержкой также остается фактор неспособности ряда стран ОПЕК+ повысить добычу в рамках своих квот на сентябрь. От графика повышения отстают Ангола, Нигерия и Казахстан.

В США число первичных обращений за пособием по безработице выросло за прошлую неделю до 351 тыс. с 335 тыс. неделей ранее. Некоторую тень на позитивное настроение инвесторов набрасывает информация из Китая, где власти страны рекомендуют China Evergrande сосредоточиться на обслуживании своего долга и выполнении обязательств по строительным контрактам. Власти КНР также обратились к местным администрациям, чтобы они подготовились к возможному банкротству группы, отмечает Кочетков.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов обратил внимание на сообщение, что российским властям удалось договориться с представителями бизнеса об основных параметрах новых налоговых инициатив, о чем заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Акциз на жидкую сталь с 2022 года составит 2,7%, ставка НДПИ на железную руду - 4,8%, заявил журналистам глава РСПП Александр Шохин.

По итогам данных договоренностей затронутые этими нововведениями компании еще опубликуют обновленные прогнозы по прибыли. Но связывать падение акций металлургических компаний только с налогами не стоит. Цена на железную руду на фоне новостей о возможном банкротстве китайского застройщика опустилась до уровня середины 2020 года. Цены на акции металлургов переживают серьезную коррекцию. Возможно, продавцы на рынке воспользуются спросом на акции металлургов после снятия налоговых рисков. Пока же стоит ожидать, что акции металлургических компаний скорректируются ниже. При этом в текущую цену их акций заложен возможный большой дивиденд за 2021 год, которого может и не быть, полагает эксперт.

Прозрачные намеки правительства на необходимость увеличивать инвестиции могут заставить металлургов заплатить дивиденды на уровне прошлого года. С дальнейшей стратегией по выплате промежуточных дивидендов, полагает Тузов.

Главный стратег ИК "Атон" Александр Кудрин полагает, что пока сложно оценить вероятность того, что новая американская инициатива по антироссийским санкциям будет одобрена верхней палатой и войдет в окончательную версию оборонного бюджета. Даже если предположить, что американским инвесторам будет запрещено приобретать российские госооблигации на вторичном рынке, надо понимать, что эти ограничения коснутся только "новых" бумаг, эмитированных после гипотетического вступления запрета в силу.

В этом случае рынок разделится на две части. Первая будет состоять из "старых" инструментов, которые по-прежнему будут доступны для всех инвесторов, и которые еще долгое время будут занимать львиную долю в обращении. "Новые" же облигации сможет покупать более ограниченный круг игроков, на которых не распространяются упомянутые выше ограничения. Скорее всего, эти бумаги будут торговаться с премией к "старым".

Фундаментально рынок был готов к такому варианту событий еще когда принимался действующий вариант санкций по отношению к первичному рынку, которые некоторые инвесторы были склонны трактовать расширительно. Поэтому кардинальных изменений, скорее всего, не произойдет, хотя приток иностранных инвесторов может замедлиться на некоторое время. В долгосрочной перспективе России необходимо ориентироваться на внутренних инвесторов при выборе инструментов для привлечения финансирования, что во многом происходит уже сейчас, считает Кудрин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, бумаги "Магнита" и X5 Retail (MOEX: FIVE) Group в четверг, судя по всему, поддержали новости о предписании ФАС "Магниту" и "Пятерочке" снизить цены на продукты в Подмосковье в течение 10 дней. Решение может стать наиболее безболезненным для ритейлеров сценарием.

В США оптимизм после заседания ФРС в четверг может сохраниться, но впоследствии сильные макроэкономические данные могут восприниматься как предвестники ужесточения денежно-кредитной политики регулятора.

Индексы МосБиржи и РТС закрепились выше поддержек 4000 и 1725 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), сохраняя базу для развития повышения. С фундаментальной точки зрения рынок будет реагировать на изменение настроений в США и на сырьевых площадках, которые в последние дни достаточно волатильны, отмечает Кожухова.

Федрезерв США по итогам заседания 21-22 сентября ожидаемо не стал менять процентную ставку (0-0,25% годовых) и сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд (в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд).

Глава Федрезерва заявил на пресс-конференции, что ФРС может объявить о старте сворачивания программы выкупа активов уже на следующем заседании в ноябре, и не исключено завершение программы выкупа активов к середине следующего года. По словам Пауэлла, ФРС "легко" может начать сокращение выкупа активов уже в ноябре в случае сильных данных по рынку труда.

В четверг в Азии преобладал рост индексов акций (биржи Японии закрыты в связи с праздником осеннего равноденствия, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский индекс Hang Seng - на 1,2%), "плюсует" Европа (индекс FTSE просел на 0,1%, DAX, CAC 40 растут на 0,9-1%) и продолжился подъем в США (индекс S&P 500 прибавил 1,3% и превысил 4450 пунктов).

Председатель совета директоров Evergrande Сюй Цзяинь сообщил в четверг, что главным приоритетом компании является предоставление помощи инвесторам для того, чтобы они смогли получить прибыль от продуктов застройщика. Компания подтвердила осуществление процентных выплат по внутренним облигациям в срок (в четверг ожидаются выплаты инвесторам 232 млн юаней, или $35,9 млн).

Однако пока не ясно, осуществит ли компания процентные выплаты в размере $83,5 млн по пятилетним долларовым бондам - вопрос, который больше всего волнует иностранных инвесторов.

На нефтяном рынке цены вернулись к росту, подогретому ранее статистикой Минэнерго США о снижении запасов нефти в стране до минимального уровня с 2018 года.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $77,24 за баррель (+1,4% и +2,5% в среду), ноябрьская цена WTI - $73,45 за баррель (+1,7% и +2,5% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 3,48 млн баррелей (до 413,96 млн баррелей) при прогнозах снижения на 2,45-3,8 млн. Сокращение запасов нефти отмечено по итогам седьмой недели подряд. Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 1,7 млн баррелей.

Внимание рынка переключается на проблему дефицита поставок природного газа, в частности, в Европе, которая может повлиять на энергетический комплекс в целом в зимний период, пишет Bloomberg. Goldman Sachs ожидает, что это может привести к подъему цен на нефть до $90 за баррель.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+11% и +8,7% "префы"), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+9% и +31,1% "префы"), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+5,8%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+4,9%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+4,3%), ГДР EMC (MOEX: GEMC) (+3,9%), бумаги ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+3,6%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+3,4%).

Подешевели бумаги ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-7,8% и -30,8% "префы"), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (-4,7%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-3,8%).

Инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев отметил регистрацию ЦБ РФ допэмиссии биржи "Санкт-Петербург" и компании "Ренессанс Страхование", что является важным техническим этапом для возможных IPO компаний. Ранее сообщалось о планах Биржи СПб провести размещение акций на Nasdaq. Страховая компания планировала листинг на "Московской бирже". Предстоящие размещения создают навес предложения в акциях компаний финансового сектора. Наибольшее давление может быть на бумаги "Мосбиржи" в свете оттока части средств инвесторов в пользу акций его главного конкурента, считает Клещев.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 96,6 млрд рублей (из них 20,75 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 8,33 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,95 млрд рублей на акции "Норникеля").