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23 сентября 2021 года 19:30

Рубль вечером немного сократил темпы роста к доллару и евро в условиях фиксации прибыли

Москва. 23 сентября. Доллар и евро отыграли часть потерь первой половины дня, но продолжают дешеветь на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине более умеренными темпами из-за фиксации прибыли после уверенного роста в ходе дневных торгов.

Курс доллара США составил 72,79 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 18,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,42 руб./EUR1, подешевев на 2 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 27,8 копейки - до 78,3 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает укрепляться к доллару и евро на вечерних торгах, но уже более умеренными темпами, чем ранее днем, так как инвесторы частично фиксируют прибыль. В ходе дневных торгов спрос на рубль был обеспечен подготовкой компаний-экспортеров к пику налоговых выплат сентября и повышением спроса на рисковые активы после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. При этом рубль в ходе торгов четверга не реагирует на новые санкционные инициативы американских законодателей.

ФРС может начать сворачивание программы количественного смягчения (QE) уже в ноябре и закончить этот процесс к середине 2022 года, заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в среду заседания американского ЦБ.

Он отметил, что QE была важнейшим инструментом в стимулировании восстановления экономики США, однако в данный момент эффект от этой программы для экономики меньше, чем раньше. При этом, по его словам, дальнейший прогресс в движении экономики к целям ФРС по занятости и инфляции приблизит центробанк к сокращению объемов выкупа активов.

По словам Пауэлла, ФРС "легко" может начать сворачивание программы выкупа активов уже на следующем заседании, которое пройдет 2-3 ноября, и подтолкнуть его к этому шагу могут сильные статданные по американскому рынку труда.

ФРС не приступит к повышению ставки, пока полностью не завершит сворачивание QE, отметил Пауэлл.

Опубликованный по итогам заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав Федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок - показывает, что 9 из 18 руководителей американского ЦБ ожидают повышения базовой ставки в 2022 году. Причем трое из них полагают, что ставка будет увеличена дважды.

Подъема ставки в 2023 году ожидают 17 из 18 человек, в 2024 году - все 18.

Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что ставка составит 0,3% к концу 2022 года, 1% к концу 2023 года, 1,8% к концу 2024 года и 2,5% в долгосрочной перспективе.

Тем временем, накануне конгрессмен от Демократической партии США Брэд Шерман внес поправку в оборонный бюджет на 2022 год, которая, в частности, предлагает ввести санкции, запрещающие американцам покупать или продавать вновь выпущенные российские суверенные долговые обязательства не только на первичном, но и на вторичном рынках.

Распространять запрет предлагается на бумаги, выпущенные через 60 дней после вступления нормы в силу. Причем речь идет как о российских евробондах, так и об ОФЗ.

В настоящее время действуют санкции в отношении первичного размещения российских суверенных облигаций. Так, с 14 июня американским финансовым институтам запрещено участвовать в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях, а также предоставлять кредиты министерству финансов, Центробанку или Фонду национального благосостояния (ФНБ). С этого дня Минфин размещает только ОФЗ новых выпусков, зарегистрированные после вступления санкций в силу.

Еще раньше, с 26 августа 2019 года, были введены санкции, запрещающие американским инвесторам покупать суверенные еврооблигации России на первичном рынке (любые долговые бумаги, номинированные не в рублях).

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный специалист департамента по операциям с ценными бумагами Инбанка Егор Кульков, по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания комитета по операциям на открытом рынке ФРС США параметры денежно-кредитной политики остались неизменными. При этом инвесторы ожидали от регулятора информации о начале сворачивания программы экстренной поддержки экономики, однако конкретных сроков озвучено не было. "Глава Федрезерва Джером Пауэлл по-прежнему считает, что повышенная инфляция - это временное явление, а рынок труда еще полностью не восстановился. На пресс-конференции он заявил, что сокращение объема покупки активов может обсуждаться на следующем заседании комитета в ноябре, а завершиться в середине следующего года. Первое повышение ставки члены комитета прогнозируют в конце 2022 года. Результаты заседания не привели к существенным изменениям на рынке, лишь к краткосрочному всплеску волатильности. Российский рубль в паре с долларом США остался в диапазоне 72,6-73 руб./$1. В среду стало известно о принятии Палатой представителей Конгресса США поправки о запрете для американских граждан на операции с российскими суверенными долговыми бумагами на вторичном рынке. Ранее такие ограничения касались только первичных размещений. Документ еще должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом Соединенных штатов. Российский рынок пока игнорирует данную новость", - говорит Кульков.

Цены на нефть вновь повышаются в ходе волатильных торгов в четверг, достигнув максимальных значений за два месяца. Котировки демонстрировали рост на утренних торгах, однако в течение дня перешли к снижению.

Позитивным фактором для нефтяного рынка стал опубликованный накануне доклад министерства энергетики США, показавший снижение резервов нефти в стране до минимального уровня с 2018 года.

Коммерческие запасы в США на прошлой неделе уменьшились на 3,48 млн баррелей - до 413,96 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения на 3,8 млн баррелей. Сокращение запасов сырья отмечено по итогам седьмой недели подряд.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 1,7 млн баррелей.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в четверг выросла на 1,26% - до $77,15 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,54% - до $73,34 за баррель.

Также в центре внимания трейдеров остается ситуация с восстановлением добычи в Мексиканском заливе после урагана "Ида". На текущий момент не восстановлена работа около 16% нефтедобывающих мощностей в регионе, пишет Trading Economics.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 24 сентября на 15,61 копейки, до 72,7245 руб./$1, и уменьшил курс евро на 24,89 копейки, до 85,204 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 8,97 копейки по отношению к среде и составил 72,7285 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 9,73 копейки и составил 72,7386 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 300,097 млн, из которых $734,262 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 565,835 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 24 копейки, до 85,2052 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК отступил на 14,57 копейки и составил 85,2766 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR500,644 млн, из которых EUR163,155 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR337,489 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно повысились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" осталась на прежнем уровне - 6,95% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 7,05% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению со средой - 7,23% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев поднялись на 1 б.п. - до 7,47% и 7,59% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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