Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 24 сентября в фокусе будут макростатистика и выступления представителей ФРС:

- индекс делового климата Ifo по Германии за сентябрь (11:00 МСК);

- выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (17:00 МСК);

- продажи новых домов в США за август (17:00 МСК);

- выступления представителей ФРС (в течение дня).

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