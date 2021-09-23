"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Qualcomm с целью $170

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Qualcomm Inc. с прогнозной ценой $170 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28%, стоп-приказ: $125, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики напоминают, что выручка Qualcomm за 9 месяцев 2021 финансового года в годовом выражении выросла на 59,6%, а чистая прибыль взлетела на 176%. Главным фактором роста стал высокий глобальный спрос на 5G устройства. Прогноз по годовому очищенному EPS составляет $8,14-8,34, что эквивалентно росту на 94-99%. На текущий момент компания торгуется с дисконтом 31,23% относительно аналогов по форвардным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA и с дисконтом 31,38% относительно собственных исторических мультипликаторов P/E и EV/EBITDA (LTM и FY1). Отставание акций Qualcomm от широкого рынка и отраслевого индекса, на взгляд экспертов "Финама", выглядит необоснованным на фоне хороших фундаментальных и финансовых метрик.

"С технической точки зрения бумага продолжает находиться в боковом продолжительном тренде. Открывать позиции рекомендуется от текущих уровней с целью $170. При покупке на объем 15% и выставлении стоп-заявки на уровне $125 риск на портфель составит 0,90 %. Соотношение прибыль/риск составляет 4,6", - указывают аналитики инвесткомпании.

Qualcomm Inc. - крупнейшая американская компания по разработке и исследованию беспроводных средств связи (GPS, WiFi, Bluetooth, 3G/4G).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.