"Финам" рекомендует покупать акции Check Point с прогнозной ценой $135,8 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста около 18,5% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Мы позитивно оцениваем перспективы бизнеса Check Point. Ожидаем сохранения значительного спроса на продукты компании в области кибербезопасности, а также рассчитываем на дальнейшее усиление ее позиций в таких быстрорастущих секторах, как решения для облачных хранилищ данных, интернета вещей. При этом акции Check Point выглядят недорогими по мультипликаторам и, по нашим оценкам, обладают неплохим потенциалом роста", - отмечает аналитик Игорь Додонов.

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