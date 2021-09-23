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23 сентября 2021 года 15:46

Рубль днем укрепляется к доллару и евро благодаря спросу на риск и подготовке к пику налоговых выплат сентября

Москва. 23 сентября. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем, рубль растет к бивалютной корзине благодаря возвращению инвесторов в рисковые активы после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и в условиях увеличения спроса на рублевую ликвидность перед пиком налоговых выплат сентября.

Курс доллара США составил 72,69 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 28,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,17 руб./EUR1, подешевев на 27,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 27,8 копейки - до 78,3 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 24 сентября на 15,61 копейки, до 72,7245 руб./$1, и уменьшил курс евро на 24,89 копейки, до 85,204 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на дневных торгах благодаря интересу инвесторов к рисковым активам по итогам заседания ФРС и спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров при подготовке к пику налоговых выплат сентября. При этом рубль не реагирует на новые санкционные инициативы законодателей США.

ФРС может начать сворачивание программы количественного смягчения (QE) уже в ноябре и закончить этот процесс к середине 2022 года, заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в среду заседания американского ЦБ.

Он отметил, что QE была важнейшим инструментом в стимулировании восстановления экономики США, однако в данный момент эффект от этой программы для экономики меньше, чем раньше. При этом, по его словам, дальнейший прогресс в движении экономики к целям ФРС по занятости и инфляции приблизит центробанк к сокращению объемов выкупа активов.

По словам Пауэлла, ФРС "легко" может начать сворачивание программы выкупа активов уже на следующем заседании, которое пройдет 2-3 ноября, и подтолкнуть его к этому шагу могут сильные статданные по американскому рынку труда.

ФРС не приступит к повышению ставки, пока полностью не завершит сворачивание QE, отметил Пауэлл.

Опубликованный по итогам заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав Федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок - показывает, что 9 из 18 руководителей американского ЦБ ожидают повышения базовой ставки в 2022 году. Причем трое из них полагают, что ставка будет увеличена дважды.

Подъема ставки в 2023 году ожидают 17 из 18 человек, в 2024 году - все 18.

Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что ставка составит 0,3% к концу 2022 года, 1% к концу 2023 года, 1,8% к концу 2024 года и 2,5% в долгосрочной перспективе.

При этом рубль не отреагировал на информацию о рисках введениях новых санкций против российских государственных долговых бумаг. Так, конгрессмен от Демократической партии США Брэд Шерман внес поправку в оборонный бюджет на 2022 год, которая, в частности, предлагает ввести санкции, запрещающие американцам покупать или продавать вновь выпущенные российские суверенные долговые обязательства не только на первичном, но и на вторичном рынках.

Распространять запрет предлагается на бумаги, выпущенные через 60 дней после вступления нормы в силу. Причем речь идет как о российских евробондах, так и об ОФЗ.

В настоящее время действуют санкции в отношении первичного размещения российских суверенных облигаций. Так, с 14 июня американским финансовым институтам запрещено участвовать в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях, а также предоставлять кредиты министерству финансов, Центробанку или Фонду национального благосостояния (ФНБ). С этого дня Минфин размещает только ОФЗ новых выпусков, зарегистрированные после вступления санкций в силу.

Еще раньше, с 26 августа 2019 года, были введены санкции, запрещающие американским инвесторам покупать суверенные еврооблигации России на первичном рынке (любые долговые бумаги, номинированные не в рублях).

"Решение и комментарии Федрезерва в целом совпали с ожиданиями рынка и не вызвали особого ажиотажа. При этом осторожные нотки в тоне Пауэлла сделали свое дело - спрос на риск оживился, надавив на доллар в четверг. Благодаря такой расстановке сил наша валюта получила возможность продолжить восстановление от одномесячных минимумов, достигнутых в начале недели. Подъем нефти к максимумам середины июля и продолжающийся в России налоговый период тоже толкают рубль к росту. Законодатели США предложили ограничить доступ американских инвесторов к вторичному рынку суверенного долга РФ. Однако пока эта инициатива не оказывает ощутимого влияния на отечественные активы, которые укрепляют позиции наряду с зарубежными площадками", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"В целом американский регулятор ужесточил свои взгляды на дальнейшие перспективы ДКП, но отсутствие конкретных шагов на вчерашнем заседании позитивно сказывается на рисковом аппетите. Дополнительную поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть. Впрочем, определенный негатив связан с продвижением в США законопроекта, который расширит санкции на госдолг России и на вторичный рынок. Однако перспективы принятия такого законопроекта в рамках оборонного бюджета пока остаются маловероятными - Торговая палата США уже выступила против введения новых санкций. Пока инвесторы не придают существенного значения возобновлению санкционной риторики, но дальнейшее продвижение законопроекта может негативно сказаться на российских активах. В понедельник будет уплачиваться НДПИ, в результате чего сегодня и завтра компании-экспортеры усилят продажи валютной выручки. На этом фоне курс пары "доллар-рубль" сегодня может попробовать вновь опуститься ниже 72,5 руб./$1", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть перешли к снижению в ходе торгов в четверг после первоначального роста.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 МСК в четверг уменьшилась на 0,67% - до $75,61 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,71% - до $71,72 за баррель.

Поддержку котировкам ранее в ходе торгов оказал опубликованный накануне доклад министерства энергетики США, показавший снижение резервов нефти в стране до минимального уровня с 2018 года.

Коммерческие запасы в США на прошлой неделе уменьшились на 3,48 млн баррелей - до 413,96 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения на 3,8 млн баррелей. Сокращение запасов сырья отмечено по итогам седьмой недели подряд.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 1,7 млн баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно повысились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" осталась на прежнем уровне - 6,95% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 7,05% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению со средой - 7,23% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев поднялись на 1 б.п. - до 7,47% и 7,59% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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