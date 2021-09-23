Акции компаний сферы туризма - ставка на вероятное восстановление индустрии - BCS Express

Покупка акций компаний сферы туризма в текущий момент - ставка на вероятное восстановление индустрии, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов.

"Котировки акций компаний, связанных с индустрией туризма, растут в настоящее время. Динамика не очень быстрая, но довольно стабильная - около месяца. И, что особенно бросается в глаза, все это происходит на фоне коррекции широких индексов. США смягчили позицию Байдена по въезду, сообщив, что с ноября отменят требование по двухнедельному карантину для граждан стран Шенгенской зоны, Великобритании, Индии и Китая при условии, что у пассажира есть подтверждение о полной вакцинации, - отмечает аналитик инвесткомпании. - Пока сложно сказать, приведет это к взрывному возвращению отложенного спроса или будет вялотекущая картина, похожая на прошлую осень. Но если делать ставку на восстановление рынка, то стоит ее делать именно сейчас, пока еще рынок скептично смотрит на большую часть туристических бумаг".

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