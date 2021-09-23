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23 сентября 2021 года 16:24
Акции компаний сферы туризма - ставка на вероятное восстановление индустрии - BCS Express
Покупка акций компаний сферы туризма в текущий момент - ставка на вероятное восстановление индустрии, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов. "Котировки акций компаний, связанных с индустрией туризма, растут в настоящее время. Динамика не очень быстрая, но довольно стабильная - около месяца. И, что особенно бросается в глаза, все это происходит на фоне коррекции широких индексов. США смягчили позицию Байдена по въезду, сообщив, что с ноября отменят требование по двухнедельному карантину для граждан стран Шенгенской зоны, Великобритании, Индии и Китая при условии, что у пассажира есть подтверждение о полной вакцинации, - отмечает аналитик инвесткомпании. - Пока сложно сказать, приведет это к взрывному возвращению отложенного спроса или будет вялотекущая картина, похожая на прошлую осень. Но если делать ставку на восстановление рынка, то стоит ее делать именно сейчас, пока еще рынок скептично смотрит на большую часть туристических бумаг". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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