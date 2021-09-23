Нефтяным ценам нужны новые фундаментальные сигналы - "Велес Капитал"

Нефтяным ценам нужны новые фундаментальные сигналы для направленного движения, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI в середине сессии четверга в РФ выходили в коррекционный минус, подвергнувшись небольшой фиксации прибыли. На рынке теперь, вероятно, будут ждать новых фундаментальных сигналов, так как предыдущие драйверы роста в виде ограниченной нефтедобычи в США теряют свою актуальность. Среднесрочно у котировок еще остается потенциал повышения, но краткосрочно они могут подвергнуться некоторой коррекции", - пишет эксперт инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.