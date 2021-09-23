Потенциал роста индекса Мосбиржи ограничен техническими факторами - "Фридом Финанс"

Потенциал роста индекса Мосбиржи ограничен техническими факторами, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Во второй половине торгового дня в четверг преобладают шансы повышения рынка акций РФ, хотя потенциал роста ограничен техническими факторами. Целевой диапазон закрытия четверга для индекса Мосбиржи - 3985-4075 пунктов", - отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке Александр Осин.

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