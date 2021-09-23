Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, вероятно, в диапазоне 4390-4450п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в четверг, вероятно, в диапазоне 4390-4450 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Накануне индекс S&P 500 протестировал область сопротивления вблизи 4400 пунктов. Индикатор RSI говорит о том, что "медведи" все ещё владеют инициативой, но их сила угасает. Мы полагаем, что на предстоящих торгах индекс широкого рынка покажет положительную динамику, технический отскок продолжится", - пишут аналитики инвесткомпании.

Эксперты ожидают в четверг продолжения позитивной динамики на фондовых площадках после заседания ФРС. Как и ожидалось, накануне ФРС заявила о сохранении пока текущей монетарной политики и предупредила о том, что процесс сокращения программы QE может начаться в скором времени. В сентябрьском заявлении подчеркивается, что значительный прогресс в достижении целей ФРС отмечается как в экономике в целом, так и на рынке труда. В дополнение к сигналу о сокращении покупок активов новые опубликованные квартальные прогнозы показали, что чиновники поровну разделились в вопросе о целесообразности повышения ставки уже в следующем году. Ожидается, что официальное объявление о сокращении программы QE состоится на заседании FOMC 2-3 ноября, а само сворачивание начнется в ноябре текущего года и завершится к середине 2022г.

"Рыночный консенсус ожидает, что Конгресс сможет достичь соглашения о потолке долга и таким образом избежит приостановки работы правительства, - указывают аналитики "Фридом Финанс". - Однако экономисты и стратеги все чаще предупреждают о повышенной неопределенности и связанном с ней общем риске для экономики (наряду с риском дополнительных фискальных стимулов). Goldman Sachs сказал, что закрытие правительства США исторически в целом не оказывало значимого влияния на динамику акций. При этом агентство Moody's предупредило, что неуспех в повышении потолка долга сильно ударит по фондовому рынку и приведет к резкому скачку уровня безработицы".

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