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23 сентября 2021 года 13:40
"Финам" рекомендует покупать акции CLP Group с целью HKD 90,28
"Финам" рекомендует покупать акции CLP Group с целевой ценой 90,28 гонконгского доллара (HKD) на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 19,97% без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "CLP Holdings продолжает работу в области "зеленого" перехода и, являясь одной из крупнейших коммунальных компаний в АТР, может стать бенефициаром обострения мировой климатической риторики. Компания сохраняет высокую долю угля в портфеле, но при этом задает стандарты детального планирования декарбонизации, что повышает ее авторитет перед ESG-инвесторами", - отмечает аналитик Александр Ковалев. Согласно рейтингу от MSCI, CLP является одним из мировых лидеров в области ESG. Несмотря на значительную долю угольных активов в портфеле генерации (около 48% на июнь 2021г), компания наращивает долю ВИЭ-генерации и имеет детализированные планы по выходу на углеродную нейтральность и снижению выбросов CO2. По расчетам экспертов "Финама", для достижения таргетов 2030г за ближайшие 9 лет компания должна будет ввести в эксплуатацию по меньшей мере 5,8 ГВт ВИЭ (около 23,3% от текущей установленной мощности). Компания не смогла достигнуть цели по объему ВИЭ в портфеле генерации на 2020г по причине увеличения долей в ТЭС за счет процессов приватизации активов, отмечается в комментарии. Тем не менее таргеты по выбросам, предусмотренные климатической политикой компании, были выполнены. "Драйвером роста выручки компании в ближайшие годы останется и электрификация транспорта, которая будет одним из ключевых элементов энергоперехода в Гонконге, - полагает Ковалев. - На данный момент автотранспорт ответственен за 1/5 всей эмиссии CO2 в регионе. CLP - один из лидеров в этом направлении, управляет 161 зарядной точкой на территории Гонконга и программой Eco Charge 2.0, оказывающей услуги технической поддержки для пользователей электротранспорта". CLP Group - вертикально интегрированная электроэнергетическая компания, управляющая генерирующими и сетевыми активами, а также осуществляющая сбыт электроэнергии и предоставление сопутствующих услуг. Компания оперирует в 5 географических сегментах: материковый Китай, Гонконг, Индия, Австралия и Юго-Восточная Азия. Совокупная мощность электростанций и хранилищ под управлением CLP составляет 24,9 ГВт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: ГОНКОНГ-CLP-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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