Рубль имеет достаточный потенциал для укрепления в ближайшей перспективе - Банк "Открытие"

Рубль имеет достаточный потенциал для укрепления в ближайшей перспективе, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.

"По нашей оценке, в ближайшей перспективе у рубля достаточно потенциала для укрепления на фоне высоких ставок и позитивной ситуации с сальдо внешней торговли, - указывает Петроневич. - Ранее в августе был зафиксирован близкий к рекордному с начала 2020г приток средств нерезидентов в страну на фоне сокращения интереса российских инвесторов к зарубежному рынку. Еще раньше в июле сальдо торгового баланса с поправкой на интервенции Минфина в рамках бюджетного правила достигло рекордного с 2018г уровня немногим менее 20 млрд долл. за месяц. Конъюнктура на сырьевых рынках остается благоприятной для сохранения высокого профицита даже на фоне сезонного роста импорта".

Потенциал укрепления рубля к доллару в долгосрочной перспективе эксперт банка оценивает как незначительный - до 71-72 руб./$1 к середине 2022г - исключительно по причине ожиданий заметного укрепления доллара относительно большинства валют развивающихся и развитых рынков после начала цикла ужесточения политики ФРС: сначала в виде сворачивания программы количественного смягчения, а затем и роста ставок.

"Плавное постепенное ослабление рубля (темпами, не превышающими 4% годовых), начиная с конца 2022г вполне возможно. Этому будет способствовать ожидаемый рост долларовых ставок, постепенная коррекция до нормального уровня цен на металлы и продукцию АПК, а также увеличение импорта по мере роста российской экономики", - прогнозирует Петроневич.

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