"Фридом Финанс" повышает целевую цену акций General Mills до $69 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Корпорация General Mills Inc. опубликовала финансовые результаты за I квартал 2022 финансового года, превзойдя консенсус-прогнозы. Компания производит фирменные потребительские продукты питания, которые реализует через розничные магазины. Согласно отчетности, выручка выросла на 4%, до $4,5 млрд, превысив ожидания аналитиков в $4,364 млрд. Эта позитивная динамика обусловлена ростом доходов зоомагазинов, точек продаж шаговой доступности и сегмента общественного питания. Скорректированная EPS достигла $0,99, хотя консенсус закладывал лишь $0,89", - отмечают эксперты инвесткомпании.

По их мнению, результаты General Mills за отчетный период и прогнозы руководства на 2022 финансовый год демонстрируют, что компания теряет импульс в продажах, полученный во время пандемии. Люди меньше покупают товары для дома. Однако канал потребления вне дома демонстрирует возобновление роста. Кроме того, наиболее динамично развивающийся сегмент кормов для животных по-прежнему показывает неплохие результаты.

"Мы ожидаем, что давление инфляции издержек на валовую прибыль компании сохранится, однако продолжающийся рост сегмента питания для домашних животных сможет смягчить влияние инфляции. Как следствие, мы повышаем целевую цену акций General Mills до $69 за бумагу", - резюмируют стратеги "Фридом Финанс".

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