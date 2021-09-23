Рубль будет торговаться в четверг, скорее всего, в диапазоне 72,5-73 руб./$1 - "Локо-Инвест"

Рубль проведет торговую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 72,5-73 руб./$1, говорится в комментарии "Локо-Инвеста".

"Глобальные колебания доллара в среду вечером наложились на сообщения об инициативах конгрессменов в США расширить санкции против вторичного госдолга через внесение поправок в оборонный бюджет. Но такая же тактика использовалась в прошлом году, и поправки в финальную версию не попали. Сами поправки должны пройти весь процесс согласований в Конгрессе и вполне могут быть использованы в политическом торге по другим (бюджетным) вопросам. Поэтому пока этот риск активы в РФ вряд ли начнут закладывать в цены, хотя происходящее напоминает о сохранении этих угроз. В четверг ждем курс рубля в диапазоне 72,5-73 руб./$1", - отмечает директор по инвестициям Дмитрий Полевой.

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