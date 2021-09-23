ФРС готовит рынки к ужесточению монетарной политики - "Фридом Финанс"

ФРС США готовит рынки к ужесточению монетарной политики, говорится в комментарии директора аналитического департамента инвестиционной компании "Фридом Финанс" Вадима Меркулова.

Эксперт отмечает, что на пресс-конференции после заседания FOMC представители ФРС объявили, что планируют приступить к сокращению программы QE в конце текущего либо даже в первой половине следующего года. Однако точная дата пока не известна и будет зависеть от динамики рынка труда США.

"Ранее мы уже отмечали, что данные по занятости сейчас являются определяющим фактором для ФРС в вопросе сворачивания пакета стимулирующих мер, поскольку целевые уровни по инфляции уже были достигнуты, - пишет Меркулов. - По оценке Джерома Пауэлла, рынок труда восстановился лишь на 50-60%. Как следствие, регулятор не будет торопиться с сокращать QE. Мягкий тон конференции и пресс-релиз, выпущенный по итогам заседания, максимально точно отображают новый инструмент монетарной политики - forward guidance. Представитель ФРС указал на возможные даты ужесточения монетарной политики (в рамках консенсуса) - и S&P 500 прибавил более 1%".

Повышение ставок, по мнению эксперта, произойдет в начале 2023г, тогда как консенсус предполагает чуть более ранний срок - декабрь 2022г. "Однако от ФРС поступают сигналы, что не исключено поднятие ставки и в более ранние месяцы следующего года. Таким образом, регулятор постепенно готовит рынки к ужесточению монетарной политики в течение достаточно длительного адаптивного периода. На наш взгляд, покупки активов будут сокращаться в течение 7-7,5 месяцев, а снижение ставки произойдет в первом квартале 2023г", - прогнозирует Меркулов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.