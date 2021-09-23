Рост рынка акций утром вслед за миром забуксовал в районе 4050п по индексу Мосбиржи, лидируют Магнит и Газпром

Москва. 23 сентября. Рынок акций РФ утром в четверг подрос вслед за мировыми площадками после заседания Федрезерва США, индекс Мосбиржи протестировал рубеж 4050 пунктов, после чего подъем приостановился из-за забуксовавшей нефти и выборочной фиксации прибыли игроками; лидируют в росте акции "Магнита" и "Газпрома", просели бумаги "Русала", золотодобытчиков.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 4051,31 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1756,04 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2%.

Доллар просел до 72,68 рубля (-0,3 рубля).

К умеренно негативным новостям можно отнести известие, что Комитет по процедурным вопросам Палаты представителей Конгресса США одобрил поправку к проекту оборонного бюджета на 2022 финансовый год, рекомендующую рассмотреть введение санкций против 35 видных представителей российских властей и бизнесменов, которые, по мнению комитета, имеют отношение к нарушению прав человека.

Кроме того, конгрессмен от Демократической партии США Брэд Шерман внес поправку в оборонный бюджет на 2022 год, которая, в частности, предлагает ввести санкции, запрещающие американцам покупать или продавать вновь выпущенные российские суверенные долговые обязательства не только на первичном, но и на вторичном рынках. Распространить запрет предлагается на бумаги, выпущенные через 60 дней после вступления нормы в силу. Причем речь идет как о российских евробондах, так и об ОФЗ.

Подорожали акции "Магнита" (+2%), "Газпрома" (+1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1%), "Мосбиржи" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,8%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Подешевели акции UC Rusal (-1,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%).

Как отмечает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков, заявления и прогнозы ФРС США оказались более агрессивными, чем ожидали многие аналитики, однако фондовые индексы продолжили рост. Оптимистичный тон ФРС в отношении восстановления экономики и предположение о том, что сроки сворачивания программы покупки активов будут в значительной степени соответствовать рыночным ожиданиям, помогли поддержать рост рискованных активов.

Председатель ФРС Джером Пауэлл повторил, что экономика США уже превзошла цели ЦБ по инфляции, а "достаточно хороший" отчет о занятости за сентябрь укажет на то, что цели ФРС по сокращению занятости также были выполнены. Таким образом, сокращение ежемесячных покупок облигаций может начаться после заседания ФРС 2-3 ноября.

В Азии оптимизм подогревается заявлением Evergrande о заключении сделки с держателями облигаций для урегулирования процентных платежей по внутренним бондам. Это сократило опасения по поводу неминуемого дефолта, который может спровоцировать глобальный финансовый хаос, считает Кабаков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, реакция на итоги заседания ФРС оказалась позитивной - регулятор по сути подтвердил обозначенные ранее планы возможного начала сворачивания покупок облигаций уже на ноябрьском заседании, подчеркнул временный характер инфляции, а также сообщил о перспективе первого повышения процентных ставок ближе к концу 2022 года. Ключевое внимание при принятии решений ФРС по-прежнему уделяет полной занятости и ценовой стабильности.

Федрезерв обозначил умеренно жесткую позицию, прояснив возможные сроки сворачивания стимулирования и повышения процентных ставок, но в целом рынки были готовы к такому исходу, а одним из наиболее пострадавших активов оказалось золото. Теперь инвесторы переключатся на оценку макроэкономических данных, пытаясь понять, не заставит ли быстрое восстановление экономики ускорить сворачивание стимулирования. Краткосрочно рисковые активы выглядят готовыми к развитию повышения, но среднесрочный "бычий" тренд на американских биржах пока под вопросом.

В четверг на рынке инвесторы будут оценивать еженедельные данные по рынку труда США, а также предварительные оценки деловой активности за август (в целом ожидаются позитивные сигналы). С технической точки зрения рынок акций РФ пока показывает краткосрочную силу, ориентир по индексу МосБиржи в четверг - 3980-4080 пунктов, считает Кожухова.

Управляющий эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова отмечает, что сохранение сильного спроса, несмотря на завершение автосезона, играет в "плюс" нефти. На заседании ФРС особо негативной риторики не было, поэтому котировки нефти никак на него не отреагировали. На фоне преобладания позитивного сантимента ожидается краткосрочное закрепление цен на нефть Brent в зоне $76-78 за баррель.

В США в среду индексы акций выросли на 1% после итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерв США по итогам заседания 21-22 сентября ожидаемо не стал менять процентную ставку (0-0,25% годовых) и сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд (в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд).

Опубликованный по итогам заседания точечный график прогнозов (dot plot) показал, что 9 из 18 руководителей американского ЦБ ожидают повышения базовой ставки в 2022 году, причем трое из них полагают, что ставка в следующем году будет увеличена дважды. ФРС понизила прогноз роста ВВП США на 2021 год до 5,9% с ожидавшихся в июне 7%, а на 2022 год - повысила до 3,8% с 3,3%. Ожидания относительно темпов роста потребительских цен (индекс PCE) в текущем году повышены до 4,2% с 3,4%, в следующем - до 2,2% с 2,1%.

Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции, что ФРС может объявить о старте сворачивания программы выкупа активов уже на следующем заседании в ноябре, и не исключено завершение программы выкупа активов к середине следующего года. По словам Пауэлла, ФРС "легко" может начать сокращение выкупа активов уже в ноябре в случае сильных данных по рынку труда.

Поддержку рынку также оказало некоторое ослабление опасений по поводу финансовых проблем китайского застройщика China Evergrande Group, пишет The Wall Street Journal.

В понедельник компания пропустила платежи по кредитам по крайней мере двум банкам. Между тем Hengda Real Estate, ключевое подразделение Evergrande, в среду подтвердило осуществление процентных выплат по внутренним облигациям в срок. Как сообщается в биржевых документах компании, Hengda выплатит инвесторам 232 млн юаней ($35,9 млн) в четверг.

В четверг в Азии также преобладал рост индексов акций (биржи Японии закрыты в связи с праздником осеннего равноденствия, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский индекс Hang Seng - на 1,1%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,4-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 растет на 0,6%).

Председатель совета директоров Evergrande Сюй Цзяинь сообщил в четверг, что главным приоритетом компании является предоставление помощи инвесторам для того, чтобы они смогли получить прибыль от продуктов застройщика.

Однако пока не ясно, осуществит ли компания процентные выплаты в размере $83,5 млн по пятилетним долларовым бондам - вопрос, который больше всего волнует иностранных инвесторов.

На нефтяном рынке цены утром в четверг забуксовали в росте, подогретом ранее статистикой Минэнерго США о снижении запасов нефти в стране до минимального уровня с 2018 года.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $76,19 за баррель (без изменений и +2,5% в среду), ноябрьская цена WTI - $72,21 за баррель (-0,03% и +2,5% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 3,48 млн баррелей (до 413,96 млн баррелей) при прогнозах снижения на 2,45-3,8 млн. Сокращение запасов нефти отмечено по итогам седьмой недели подряд. Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 1,7 млн баррелей.

Royal Dutch Shell (SPB: RDS.A) в среду сообщила о возобновлении работы ключевого трубопровода, по которому осуществляется транспортировка нефти сорта Mars, добываемого в Мексиканском заливе, нефтеперерабатывающим предприятиям, расположенным на побережье Луизианы.

Внимание рынка переключается на проблему дефицита поставок природного газа, в частности в Европе, которая может повлиять на энергетический комплекс в целом в зимний период, пишет Bloomberg. Goldman Sachs ожидает, что это может привести к подъему цен на нефть до $90 за баррель.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+10,1% и +7,1% "префы"), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+5,3%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+4,4%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+3,2%), "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+2,5%).

Подешевели бумаги ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-7,4% и -25,9% "префы"), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,9%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-2,3%), "префы" ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-2,3%) и "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 20,07 млрд рублей (из них 5,62 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,17 млрд рублей на бумаги "Роснефти" и 1,8 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).