ПСБ рекомендует покупать бумаги РусАла с прогнозной ценой 81 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать бумаги "РусАла" с прогнозной ценой на уровне 81 рубля за штуку, сообщается в обзоре.

"В свете планируемых изменений по налогообложению металлургического сектора бумаги "РусАла" смотрятся более выгодно, чем другие, так как новые законодательные инициативы его не коснутся. Мы позитивно смотрим на "РусАл" и ожидаем сильных финансовых результатов по итогам текущего года благодаря высоким ценам на алюминий. Рекомендуем "покупать" бумаги эмитента, целевой уровень - 81 рубль за штуку", - отмечают в ПСБ.

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