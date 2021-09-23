Рост тарифа приведет к увеличению выручки Газпрома примерно на 95 млрд руб. в 2022-24гг - "Атон"

Рост тарифов на газ для промышленности приведет к увеличению выручки "Газпрома" примерно на 95 млрд руб. в 2022-2024гг, говорится в комментарии инвестиционной компании "Атон".

Согласно социально-экономическому прогнозу Минэкономики, тарифы на газ для промышленности вырастут на 5% в 2022г и на 4% в 2023-24гг (против 3% ранее предполагаемых апрельской версией документа), напоминают эксперты инвесткомпании. Правительство рассматривало возможность ускорения индексации тарифа на газ как один из вариантов финансирования расширенной программы газификации. С учетом объемов потребления газа на внутреннем рынке единовременная индексация на 1-2%, как ожидается, обеспечит дополнительное финансирование газификации в 20-40 млрд руб. в год. Президент России поручил "Газпрому" обеспечить поэтапное завершение газификации до 2030г без привлечения средств населения.

"Мы считаем новость позитивной для "Газпрома", поскольку промышленные производители разделят с компанией расходы на газификацию. По нашим подсчетам, рост тарифа приведет к увеличению выручки "Газпрома" примерно на 95 млрд руб. в 2022-24. Для "Газпрома" объем финансирования программы газификации на 2021г составляет 128 млрд руб. (526 млрд руб. в следующие 5 лет). Еще один источник финансирования программы - вечные облигации. Мы сохраняем позитивный взгляд на акции "Газпрома", которые остаются нашим топ-пиком", - отмечают аналитики "Атона".

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