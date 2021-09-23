Дивдоходность акций Энел Россия за 2021г может составить около 10% - ПСБ

Дивидендная доходность акций "Энел Россия" по итогам 2021 года может составить около 10%, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

"Энел Россия" сохраняет прогнозы чистой прибыли и EBITDA на 2021 год . Исходя из представленной в феврале стратегии компании, EBITDA составит 7,5 млрд руб., а чистая прибыль - 3 млрд руб. Мы считаем "Энел Россия" привлекательной компанией с точки зрения дивидендов: ожидаются выплаты за 2021 год в размере 0,085 руб./акцию, доходность - около 10%", - отмечают эксперты ПСБ.

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