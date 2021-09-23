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23 сентября 2021 года 10:44
Риски снижения индекса S&P 500 к 4100-4250п пока сохраняются - BCS Express
Риски снижения индекса S&P 500 к уровням 4100-4250 пунктов в ближайшее время пока сохраняются, сообщается в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина. "Итоги прошедшего заседания ФРС США сложно назвать "бычьими" для фондового рынка. Тот факт, что не было объявлено точных параметров сворачивания QE не отменяет высокую вероятность начала снижения покупок уже в конце 2021 года. А смещение ожиданий по времени повышения ставок вкупе с ухудшением экономического прогноза - это негатив для рынка акций или как минимум препятствие для увеличения спроса на рисковые активы, - пишет аналитик инвесткомпании. - В связи с этим сложно рассчитывать на уверенное восстановления индекса S&P 500, как это было в рамках всех предыдущих коррекций в этом году. Локальный всплеск оптимизма может завершиться в ближайшие сессии. Риски снижения в сторону 4100-4250 пунктов все еще сохраняются. К тому же ранее мы получили несколько классических сигналов о сломе растущего тренда. В этих условиях временное снижение спекулятивных длинных позиций может быть оправдано. При желании трейдеры могут хеджировать портфель короткими позициями по фьючерсам на индексы". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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