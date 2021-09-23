Цена нефти может краткосрочно закрепиться в диапазоне $76-78/барр. - ПСБ

Цена нефти может краткосрочно закрепиться в диапазоне $76-78 за баррель Brent, говорится в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Цена нефти марки Brent поднялась в среду выше $76/барр. перед заседанием ФРС. Статистика от Минэнерго США показала, что запасы сырой нефти сократились на 3,5 млн барр. - минимальные уровни с октября 2018 г. Запасы бензинов при этом выросли на 3,5 млн барр., а дистиллятов - упали на 2,6 млн барр. Поставки нефтепродуктов, прокси спроса, подскочили до 21,1 млн барр./день. Сохранение сильного спроса, несмотря на завершение автосезона, играет в плюс нефти. На заседании ФРС особо негативной риторики не было, поэтому котировки нефти никак на него не отреагировали. На фоне преобладания позитивного сантимента ждем краткосрочного закрепления цены нефть Brent в зоне $76-78/барр.", - отмечает Крылова.

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