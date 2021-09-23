Вероятна консолидация ОФЗ вблизи текущих уровней в четверг - ПСБ

Вероятна консолидация ОФЗ вблизи достигнутых уровней в течение торговой сессии в четверг, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Сформировался смешанный новостной фон для рынка ОФЗ в четверг. Реакция инвесторов на ужесточение риторики ФРС оказалась нейтральной. UST-10 торгуются около 1,3% годовых, валюты ЕМ преимущественно дорожают. Умеренное давление на рынок может оказать статистика по ускорению инфляции в РФ. По данным Росстата за последнюю неделю цены выросли на 0,1%, что транслируется в годовые темпы роста 6,9% (в августе 6,7%) и усиливает вероятность поднятия ключевой ставки ЦБР выше 7,0% в текущем году. Также негативной для рынка является новость о подготовке в США законопроекта о наложении санкций на покупку ОФЗ на вторичном рынке для американских инвесторов. Перспективы принятия данных поправок пока не ясны. Поддержку рынку российских облигаций в четверг будет оказывать рост цен на нефть марки Brent выше $76 за баррель. В итоге ждем консолидации ОФЗ вблизи достигнутых уровней", - пишет эксперт ПСБ.

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