Возможно укрепление рубля до 72,3 руб./$1 в четверг - Sber CIB

Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровня 72,3 руб./$1 в четверг, если индексы деловой активности в США будут слабыми, говорится в комментарии Sber CIB.

"Прогнозы ФРС не напугали рынки - инвесторы, судя по всему, больше обеспокоены текущей ситуацией, чем долгосрочными прогнозами. Если индексы деловой активности в США будут слабыми, то доллар может подешеветь, а рубль - укрепиться до 72,3 руб./$1. В четверг утром фьючерсы на основные фондовые индексы дорожают - российские акции также могут начать торги ростом", - пишут эксперты инвестбанка.

Котировки Brent стремятся к максимуму 2021г - $77,84 за баррель, а к концу дня могут достичь $77 за баррель. По мнению аналитиков, в этом рынку помогают фундаментальные факторы.

Доходность рублёвого долга может вырасти из-за ухудшения геополитического фона, полагают эксперты Sber CIB.

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