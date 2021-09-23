Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут центробанки и макростатистика :

- Центробанки Англии и Швейцарии примут решения по процентным ставкам. ЕЦБ опубликует ежемесячный обзор экономики.

- В России выйдут данные по золотовалютным резервам за неделю.

- В США будут опубликованы национальный индекс деловой активности от ФРБ Чикаго, индекс опережающих экономических индикаторов, индекс потребительских настроений и еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице. Также выйдут предварительные индексы PMI для развитых рынков за сентябрь.

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