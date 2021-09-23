Санкционные риски окажут давление на рубль - "Алор Брокер"

Возобновление санкционной риторики в США окажет давление на рубль, полагает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рубль хоть и вырос к доллару на четверть процента в среду, но закрыться ниже отметки 73 руб./$1 не смог. В четверг попытки укрепления российской валюты продолжаются: пара доллар-рубль снижается на 0,25%. Но у рубля вновь появились санкционные риски: в Штатах заговорили о том, чтобы запретить покупать российский госдолг не только на первичном, но и на вторичном рынке. Само по себе данное решение, даже если оно будет принято, не очень страшно с точки зрения рынка госдолга, но такая риторика будет оказывать давление на рубль. Что касается торгов четверга, то сильного роста рубля не ждем. Вряд ли пара опустится ниже отметки 72,5 руб./$1", - отмечает эксперт.

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