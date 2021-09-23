Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 23 сентября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка подрасти благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, произошедшему после состоявшегося в США накануне заседания ФРС, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в среду после объявления итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы. ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд. При этом в сообщении американского ЦБ отмечается, что в скором времени может потребоваться сокращение объемов выкупа активов.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что Федрезерв может объявить о старте сворачивания программы количественного смягчения уже на следующем заседании, которое пройдет 2-3 ноября. Более того, он отметил, что центробанк "легко" может начать сокращать выкуп активов в ноябре в случае поступления сильных данных по рынку труда. Пауэлл не исключил, что программа выкупа активов может быть завершена к середине 2022 года.

Поддержку рынку также оказало некоторое ослабление опасений по поводу финансовых проблем китайского застройщика China Evergrande Group. Накал ситуации вокруг долговых проблем Evergrande оказал серьезное влияние не только на китайские фондовые рынки, но и на глобальные. Но в среду Hengda Real Estate, ключевое подразделение Evergrande, подтвердило осуществление процентных выплат по внутренним облигациям в срок. Как сообщается в биржевых документах компании, Hengda выплатит инвесторам 232 млн юаней ($35,9 млн) в четверг.

Биржевые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в ходе торговой сессии в четверг. Исключением является фондовый рынок Южной Кореи. Японские биржи закрыты в среду в связи с праздником осеннего равноденствия. Южнокорейский Kospi к 8:20 МСК снизился на 0,4%. Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 к 8:25 МСК вырос на 1%. Шанхайский индекс Shanghai Composite к 8:00 МСК прибавил 0,6%, гонконгский Hang Seng - 0,7%. Котировки акций Evergrande растут на 10,6% после сильного падения в начале недели из-за долговых проблем компании.

Председатель совета директоров Evergrande Сюй Цзяинь сообщил в четверг, что главным приоритетом компании является предоставление помощи инвесторам для того, чтобы они смогли получить прибыль от продуктов застройщика. Как уже говорилось выше, Hengda Real Estate сообщило, что оно выплатит проценты по внутренним облигациям в срок. Однако пока неясно, осуществит ли компания процентные выплаты в размере $83,5 млн по пятилетним долларовым бондам - вопрос, который больше всего волнует иностранных инвесторов.

В свою очередь цены на нефть продолжают расти после публикации накануне доклада министерства энергетики США, показавшего снижение запасов нефти в стране до минимального уровня с 2018 года. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,48 млн баррелей - до 413,96 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения на 3,8 млн баррелей. Сокращение запасов нефти отмечено по итогам седьмой недели подряд. Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 1,7 млн баррелей.

Кроме того, участники рынка внимательно следят за проблемой дефицита поставок природного газа, в частности в Европе, которая может повлиять на энергетический комплекс в целом в зимний период, пишет Bloomberg. Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. ожидает, что это может привести к подъему цен на нефть до $90 за баррель.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК в четверг составила $76,34 за баррель, что на 0,2% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 2,5% - до $76,19 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $72,38 за баррель, что на 0,21% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 2,5% - до $72,23 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,4 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,308 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,821 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 сентября снизился всего на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,11 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,02%, опустившись до 726,32 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Роснефть-001Р-04" (+0,04%), "Мегафон БО-001Р-03" (+0,04%) и "Роснефть БО-01" (+0,02%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-0,3%), "РЖД-28" (-0,26%) и "Газпром БО-23" (-0,21%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "Нижнекамскнефтехим" (MOEX: NKNC) завершил размещение облигаций серии 001Р-02 на 17,2 млрд рублей со сроком обращения 7 лет и офертой через 5 лет. Сбор заявок на выпуск прошел 16 сентября. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга была установлена в размере 8,2% годовых.

АО "Росагролизинг" завершило размещение 5-летних облигаций серии 001P-03 объемом 9 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 17 сентября, ставка 1-го купона по итогам маркетинга была установлена в размере 8,45% годовых. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.

Банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN) установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-П09 объемом 15 млрд рублей в размере 8,02% годовых. К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-6-го купонов. Сбор заявок проходил с 10:00 МСК 17 сентября до 15:00 МСК 21 сентября. Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 23 сентября.

ПКБ (Первое коллекторское бюро) установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-02 со сроком обращения 4 года объемом до 1,5 млрд рублей на уровне 10,75% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 11,19% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинальной стоимости будет гаситься в дату выплаты купона начиная с 7-го купона. Сбор заявок на выпуск прошел 22 сентября. Техразмещение запланировано на 24 сентября.

ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" (СОПФ "Инфраструктурные облигации") установило ставку 1-го купона дебютных облигаций объемом 10 млрд рублей с поручительством "ДОМ.РФ" на уровне 8% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,17% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 21 сентября. Дата погашения выпуска - 15 ноября 2024 года, срок обращения будет зафиксирован в зависимости от даты размещения и составит около 3,16 года. Купоны полугодовые с фиксированными выплатами 15 ноября и 15 мая.

"Газпром" (MOEX: GAZP) установил ставку 1-го купона бессрочных облигаций объемом 60 млрд рублей серии 001Б-03 на уровне 8,6% годовых. Ставке соответствует доходность к колл-опциону 8,78% годовых. По облигациям предусмотрен колл-опцион через 4,5 года и далее каждые 5 лет по цене 100% от номинала. Решение о колл-опционе принимается за 14 дней до него. Номинал одной облигации - 5 млн рублей. Процентная ставка купонов со 2-го по 9-й равна процентной ставке по 1-му купону. Купоны полугодовые. В случае неисполнения колл-опциона процентные ставки фиксированных купонов для следующих 10 купонных периодов, начиная с даты наступления колл-опциона, будут определяться как ставка по результатам букбилдинга плюс дополнительная премия. Дополнительная премия для первого колл-опциона равна 50 базисным пункта, для второго и последующих колл-опционов равна 95 базисным пунктам. Сбор заявок на облигации прошел 21 сентября. Техразмещение запланировано на 28 сентября. Облигации будут размещаться по закрытой подписке для квалифицированных инвесторов-юрлиц.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 5-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 12,5% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 350 млн рублей началось 25 декабря 2020 года и закончилось 21 сентября 2021 года. Купоны по выпуску квартальные. Ставка 1-4-го купонов была установлена в размере 12% годовых.

Росбанк (MOEX: ROSB) установил ставку 15-20-го купонов с ипотечным покрытием серии 13-ИП объемом 7 млрд рублей на уровне 6,9% годовых. Сбор заявок на облигации прошел в 2014 году. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 11,1% годовых. Бонды имеют полугодовые купоны.