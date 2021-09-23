Утренние прогнозы: торги акциями РФ в четверг начнутся с повышения

Аналитики полагают, что торги акциями РФ в четверг начнутся с повышения в пределах 0,5%. Однако возобновление санкционной риторики удержит индекс Мосбиржи в пределах 4000-4050 пунктов.

BCS Express (Василий Карпунин): "Внешний фон в четверг с утра умеренно позитивный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в среду остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,25%, нефть Brent в плюсе на 0,2% и находится около $76,4/барр. С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи пройдет недалеко от уровня закрытия среды. С открытия торгов ожидаются дивидендные гэпы в бумагах "ФосАгро", Fix Price и Группы "Мать и дитя"".

Промсвязьбанк: "Высокие цены на нефть способствуют утренним попыткам роста индекса Мосбиржи, однако санкционный негатив, по нашему мнению, удержит его в диапазоне 4000-4050 пунктов".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 4035-4045 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4020, 4000 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4050, 4070 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности стабилизируется около уровня открытия в ожидании новых сигналов для направленного движения".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций в среду выглядел очень сильно, прибавив за день 1,5%. Локомотивом рынка были акции сырьевых компаний, отыгрывающие взлет цен на сырье. В четверг с утра рост продолжится, внешний фон этому благоволит. Но возобновление масштабных распродаж очень вероятно в самое ближайшее время, поэтому увлекаться лонгами не стоит. Лучше рынка вновь будет нефтегазовый сектор: нефть прибавляет 0,4% и торгуется в районе $76,5 за баррель. Но и уверенности в дальнейшем росте нефтяных котировок нет".

"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов указывает на открытие рынка ростом на 0,5%".